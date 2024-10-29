В России стартовали продажи смартфона realme 13+. Чем удивляет новинка?

Компания realme неустанно укрепляет свои позиции на рынке мобильных устройств, с завидной регулярностью представляя новые модели для разных ценовых сегментов и групп пользователей. В этом материале «Ленты.ру» мы рассмотрим особенности новинки — realme 13+ 5G.

realme 13+ 5G представляет собой современный смартфон, нашпигованный множеством функций и возможностей. Он обладает мощным процессором, значительным объемом оперативной памяти и качественным экраном, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и функциональный аппарат.

Внешний вид

Дизайн смартфона realme 13+ 5G привлекает внимание. В России он представлен в двух цветовых вариантах: бронзовом и темно-фиолетовом. Задняя часть устройства выполнена из пластика и имеет волнообразный узор в нижней части.

Верхняя часть панели имеет простой матовый дизайн. В верхней части расположен большой модуль камеры, окруженный слегка вытянутым внешним кольцом с гравировкой характеристик камеры.

Одним из преимуществ дизайна realme 13+ 5G является матовая поверхность задней панели и рамки, на которой не остается отпечатков пальцев

Физические кнопки управления на ощупь кажутся мягкими.

Рамки вокруг экрана на лицевой панели имеют небольшую толщину, но почти одинаковые по всему периметру. Благодаря упомянутой матовой поверхности и изогнутой задней панели устройство удобно лежит в руке.

В результате получился стильный и красивый аппарат, который будет уместен как в официальной обстановке, так и на молодежной вечеринке.

Фото: Станислав Трифонов

Железо и производительность

Наверное, самой главной особенностью realme 13+ 5G является процессор. Это MediaTek Dimensity 7300 Energy, который отличается не только высокой производительностью, но и крайне высокой энергоэффективностью.

За охлаждение отвечает мощная система VC из нержавеющей стали с паровой камерой, занимающая 6050 мм², это позволяет спокойно поддерживать ресурсоемкие программы и игры.

Отдельно отметим, что на синтетических тестах аппарат показывает впечатляющие оценки. Так в AnTuTu он набрал более 750000 баллов, а в GeekBench устройство показало 1052 балла в одноядерном и 2976 баллов в многоядерном тестах соответственно.

Конфигурация аппаратной части предусматривает наличие 8 или 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR4X и 256 гигабайт встроенной памяти UFS 3.1. Здесь нужно отметить наличие технологии динамической оперативной памяти, которая позволяет расширить ее объем до 26 гигабайт (12 гигабайт + 14 гигабайт), что обеспечивает высокую скорость запуска программ и поддерживает до 32 активных приложений в фоновом режиме.

Это мощный аппарат, позволяющий не только с легкостью решать повседневные задачи, но и получать удовольствие от современных игр

При высоких нагрузках смартфон демонстрирует стабильную производительность. При троттлинг-тесте производительность снизилась до 80 процентов от максимального значения только через 15 минут. А максимальная температура поверхности устройства после получаса активного игрового процесса достигла всего 35 °C благодаря эффективности вышеупомянутой системы охлаждения.

Стоит подчеркнуть, что в этом устройстве реализован особый режим GT Mode, который представляет собой превосходный инструмент для геймеров. Он обеспечивает плавность игрового процесса и включает в себя такие функции, как Geek Power Tuning (управление тактовой частотой), Game Focus Mode, Voice Changer и другие. realme 13+ 5G поддерживает режим 90 кадров в секунду для таких популярных игр как PUBG, BGMI, Free Fire, COD и 120 кадров в секунду в MLBB.

Это лучшие результаты среди смартфонов данной ценовой категории. По словам инженеров компании, такого впечатляющего показателя удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству с разработчиками игр для тонкой настройки и оптимизации, привнося флагманский игровой опыт устройств GT-серий в средний ценовой диапазон.

При повседневном использовании смартфон работал ровно и без задержек. Анимация выглядела плавной и четкой, а само устройство справлялось с любой задачей

realme 13+ 5G функционирует под управлением собственной пользовательской оболочки realme UI 5.0, основанной на операционной системе Android 14. Интерфейс обладает рядом интересных функций, таких как File Dock, Flash Capsule, Smart Sidebar и Smart Image Matting. Также в смартфоне realme 13+ 5G реализована технология AI Boost 2.0, которая оптимизирует производительность приложений в зависимости от их использования.

Производитель обещает два года обновлений операционной системы Android и три года обновлений безопасности для своего устройства.

Фото: Станислав Трифонов

Дисплей

Раз мы уже начали разговор про игры, то нужно подробнее рассказать про вывод картинки. Экран смартфона realme 13+ 5G — это AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Его частота обновления составляет 120 герц. Экран поддерживает технологию HDR10+, а также сертифицирован Widevine L1, что позволяет воспроизводить контент в формате FHD с потоковых платформ.

Кроме того, экран поддерживает технологию ProXDR, которая усиливает яркость светлых и темных участков при просмотре фотографий и видео в формате HDR. Также он оснащен технологией Rainwater Smart Touch, которая обеспечивает стабильную работу даже во влажных условиях, что в сочетании с системой влаго- и пылезащиты по стандарту IP65 позволяет спокойно эксплуатировать его даже во влажных условиях.

Конечно, не надо его мыть под водой или плавать с ним в бассейне, но сильный дождь или случайно пролитую воду он выдержит.

Динамическое изменение настроек яркости позволяет комфортно воспринимать всю информацию, выводимую на экран даже при ярком солнечном свете. При просмотре видео или в играх изображение также не вызывает вопросов. Все четко, ярко и плавно без потери кадров.

Автономность

Компания realme уже давно приучила нас к своим решениям в области автономности и скорости зарядки своих устройств. Вот и realme 13+ 5G не является исключением. Объем аккумулятора составляет 5000 миллиампер-часов, что, в общем-то, уже является стандартом смартфонов данного сегмента для всех сильных производителей.

Однако благодаря использованию как нового процессора, так и собственных разработок по энергоэффективности и охлаждению, компании realme удалось добиться приятных результатов. Так при запуске таких ресурсоемких игр, как Call of Duty Mobile, заряд аккумулятора уменьшался всего на 6 процентов за полчаса.

Естественно, realme 13+ 5G поддерживает быструю зарядку мощностью 80 ватт. В комплект входит зарядное устройство, которое позволяет полностью зарядить устройство с нуля до 100 процентов меньше чем за 50 минут.

Камера

realme 13+ 5G оборудован качественной камерой, позволяющей делать яркие и четкие снимки. Устройство поддерживает различные режимы съемки, что позволяет создавать красивые и запоминающиеся кадры. Камера, расположенная на задней панели, состоит из основного объектива Sony LYT-600 с разрешением 50 мегапикселей и дополнительной камеры с разрешением 2 мегапикселя.

При дневном свете основной объектив с разрешением 50 мегапикселей позволяет делать четкие фотографии с хорошим динамическим диапазоном и точной цветопередачей. Фотографии крупным планом отличаются хорошим естественным боке, а портретные снимки передают различные тона кожи.

Фото: Станислав Трифонов

Фотографии с двукратным увеличением имеют хорошую детализацию и динамический диапазон

Изображения при слабом освещении получаются приличными, с хорошими цветами и динамическим диапазоном, но с ограниченной детализацией. Да и в принципе хотелось бы видеть на его месте, скорее, какой-нибудь 4-мегапиксельный широкоугольник.

Качество селфи также на уровне, однако стоит помнить, что это не камерофон. Итог: набор камер вас полностью устроит, если вы не ставите во главу угла создание видеоблогов. А запечатлеть важные моменты вашей жизни или красивые пейзажи получится на все сто процентов. Да и в режиме видеосвязи общение будет приятным и для вас, и для собеседников.

Функционально realme 13+ 5G оснащен всеми привычными функциями, такими как поддержка полного диапазона сетей, беспроводных технологий, сканером отпечатков пальцев и многим другими удобными и полезными функциями, которые стали уже привычными в современных реалиях. Отдельно отметим наличие аудиовхода 3,5 и силиконовый защитный чехол в комплекте.

Итог

realme 13+ 5G – отличный выбор для тех, кто ищет функциональный и надежный смартфон и любит поиграть в современные игры. Он обладает стильным дизайном, мощным процессором, качественной камерой и другими полезными функциями. Смартфон также доступен по разумной цене, что делает его привлекательным для широкого круга пользователей.

Так, на старте продаж рекомендуемые цены выглядят заманчиво:

• ⁠realme 13+ 5G 8+256 - 29 999 рублей;

• realme 13+ 5G ⁠12+256 - 32 999 рублей.

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