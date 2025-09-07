Песков рассказал о жестком экономическом давлении в Бразилии

Песков заявил, что Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны США

Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. В США предпринимают очень жесткие меры экономического давления, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ.

Ранее сообщалось, что Бразилия по инициативе главы страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС. Тема встречи — политика лидера Белого дома Дональд Трамп.

«Бразильцы председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. Очень жесткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что высшие должностные лица Бразилии начали готовить внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз США. По данным источников, пройти встреча может в формате видео-конференц-связи.

Также сообщалось, что Лула да Силва собирается обсудить с развивающимися странами-членами БРИКС вопрос о борьбе с американскими пошлинами, которые ввел против некоторых стран лидер США Дональд Трамп.