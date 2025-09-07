Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 7 сентября 2025Мир

Песков рассказал о жестком экономическом давлении в Бразилии

Песков заявил, что Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Wu Hong / Reuters

Бразилия столкнулась с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. В США предпринимают очень жесткие меры экономического давления, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ.

Ранее сообщалось, что Бразилия по инициативе главы страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС. Тема встречи — политика лидера Белого дома Дональд Трамп.

«Бразильцы председательствуют в БРИКС. Бразильцы столкнулись, скажем так, с тарифными войнами со стороны Соединенных Штатов. Очень жесткие меры в плане экономического давления в отношении Бразилии», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что высшие должностные лица Бразилии начали готовить внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз США. По данным источников, пройти встреча может в формате видео-конференц-связи.

Также сообщалось, что Лула да Силва собирается обсудить с развивающимися странами-членами БРИКС вопрос о борьбе с американскими пошлинами, которые ввел против некоторых стран лидер США Дональд Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Петербуржцы пожаловались на запах химии и лекарств. Окутавшая город вонь вызвала у жителей слезотечение

    Пропавшего в Латвии канадского военного обнаружили мертвым

    В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Песков рассказал о жестком экономическом давлении в Бразилии

    Российский военный выстрелом из гаубицы попал в тоннель с солдатами ВСУ

    Ученые обнаружили новый вирус

    В США раскрыли реакцию Зеленского на предупреждение Путина

    В Кремле раскрыли отношение собеседников Путина к его диалогу с Трампом

    В Германии спрогнозировали последствия встречи Зеленского с Путиным в Москве

    Польша задействовала самолеты на фоне «активности России на Украине»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости