06:11, 7 сентября 2025

Пропавшего в Латвии канадского военного обнаружили мертвым

Минобороны Канады: Пропавший в Латвии военный обнаружен мертвым
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пропавшего в начале сентября в Латвии канадского военного обнаружили мертвым. Об этом сообщило министерство обороны Канады, пишет РИА Новости.

Уорент-офицер Джордж Холь находился в Латвии в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО. В заявлении ведомства отмечается, что полиция Канады сотрудничает с правоохранительными органами Латвии для расследования причины смерти военнослужащего.

Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции пропал в зоне боевых действий, нашелся через месяц и остался без денег. Речь идет о военнослужащем из Свердловской области. Мужчина на протяжении месяца числился пропавшим без вести.

До этого российский актер Кирилл Сафонов, уехавший после начала спецоперации в Израиль, пропал после обстрелов со стороны Ирана.

    Все новости