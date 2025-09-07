Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в российском регионе

Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области. Об этом в воскресенье, 7 сентября, Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага. (...) Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — уточнил он.

Ранее в соцсетях появилась информация, что несколько взрывов раздались над Таганрогом. Местные жители рассказали, что слышали 3-4 взрыва, в небе были заметны вспышки. Также сообщалось о взрывах в районе Ейска в Краснодарском крае.