Раскрыто число подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ

РИА: В ВСУ воюют как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников сражаются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство со ссылкой на порталы по вербовке наемников и страницах в социальных сетях, на территории Украины воюют батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

Кроме того, некоторые латиноамериканцы сражаются в индивидуальном качестве в составе иных подразделений украинских войск

Ранее глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила, что многие граждане Колумбии едут на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников. По ее словам, многие молодые люди, связанные с вооруженными группировками, уезжают для прохождения обучения или непосредственного участия в боевых действиях.

