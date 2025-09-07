Путешествия
06:01, 7 сентября 2025Путешествия

В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Жуковский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Ограничение на полеты ввели в столичном аэропорту Жуковский, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он. По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь с 3 на 4 сентября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Сочи. До этого меры объявляли в аэропортах Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Они также были связаны с обеспечением безопасности полетов.

