В аэропорту российского города ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне ограничения на полеты вводились в аэропортах Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Они также были связаны с обеспечением безопасности полетов.

30 августа в сочинском аэропорту объявили режим «Ковер», было задержано 18 рейсов: по 9 на прилет и на вылет.