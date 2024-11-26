«Отсутствие секса не делает мою жизнь хуже» Почему молодые россияне все меньше интересуются отношениями?

Представители поколения Z стали меньше интересоваться сексом. Почти четверть молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет признались, что не занимаются сексом вовсе. Те же, кто не ставит личную жизнь на паузу, выступают за практику половых отношений с одним постоянным партнером. Снижение сексуальной активности и те, и другие объясняют концентрацией на своем ментальном и физическом здоровье, дефицитом времени и желанием строить карьеру. Парадокс заключается в том, что мир вокруг буквально кричит о сексе и приветствует любое публичное проявление сексуальности. Возможно, в этом и есть проблема современной действительности: говорить о сексе стало проще, чем выстраивать интимные отношения. Как культура гиперсексуальности влияет на реальную жизнь, разбиралась «Лента.ру».

Молодые люди, родившиеся примерно с середины-конца 1990-х до начала 2010-х годов, не представляют свою жизнь без гаджетов, соцсетей и Интернета и при этом с легкостью отказываются от секса в пользу учебы, работы или досуга по интересам. Представители поколения Z амбициозны, уверены в себе, независимы от стереотипов. Они четко понимают свои желания, обозначают границы и не готовы замалчивать недопонимания в вопросах сексуальных предпочтений.

При этом исследования показывают: процент молодых людей от 18 до 23 лет, не имеющих сексуальных отношений продолжительный период времени, увеличивается. По данным опроса фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», проведенного совместно с Аналитическим центром НАФИ, 22 процента респондентов от 18 до 23 лет не занимаются сексом вовсе, а 31 процент опрошенных этой возрастной категории признались, что у них был только один сексуальный партнер.

С чем связана такая избирательность? Возможно, в мире, где соцсети влияют на секс-нормы и транслируют культуру гиперсексуальности, становится сложнее строить реальные отношения, которые априори не будут идеальны. Кажется, что секс перестал стоять на первом месте в числе приоритетов в отношениях, а чрезмерная откровенность стала утомлять?

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Мое время — мои правила

Яна — студентка одного из московских вузов, она будущий дизайнер. С утра спешит на лекции, вечерами проводит время с друзьями, три раза в неделю — спортзал и бассейн, по выходным — театры, концерты и языковые курсы. Город, который никогда не спит, задает темп, и выдержать его непросто.

«Я стараюсь успеть все. Каждый день у меня расписан. В октябре покупаю билеты на спектакль на март. Могу сорваться и уехать на выходные в Питер. Иногда у меня банально нет времени, чтобы позавтракать. Но люди, встречи, обмен энергией меня наполняют и дарят вдохновение», — говорит Яна.

Она долгое время находится вне отношений и признается, что не спешит что-то менять

«У меня были отношения с человеком, к которому я не испытывала сильных чувств. Через какое-то время все сошло на нет. Я не сторонница незапланированного секса, но и рутина тоже не для меня. В общем, пока вся моя энергия тратится на учебу, работу и френд-тусовки. Я не готова под кого-то подстраиваться. Мое время — мои правила, и мне это нравится», — отмечает Яна.

По ее словам, у многих ее знакомых возникают проблемы с выстраиванием грамотных долгосрочных отношений с партнером, а быстрый секс их не привлекает. «Мне кажется, восприятие сексуального партнера и его роли в жизни изменилось. Я слушаю рассказы старшего поколения о браке, изменах, разводах. Зачем так все усложнять? Я не хочу драмы в своей жизни», — говорит Яна. Она, как и многие ее ровесники, готова говорить на эти темы открыто, а вот заводить сексуальные отношения, заниматься сексом не спешит.

Секс не для всех

Недавно компания «Гедеон Рихтер» раскрыла итоги своего ежегодного исследования «Индекс женского здоровья Гедеон Рихтер». Опрос был проведен среди почти 3000 мужчин и женщин. Его цель — получить актуальные данные о репродуктивном здоровье россиян и сексуальных отношениях среди представителей разных поколений. Опрос позволил выявить основные факторы, влияющие на репродуктивное здоровье и качество жизни в России.

Результаты исследования подтвердили, что, с одной стороны, молодежь теряет интерес к сексу, а с другой — значительная часть граждан сталкивается с проблемами в области сексуальных отношений

Это происходит на фоне роста уровня сексуальной образованности, обилия разговоров о сексе и доступности различных источников, способствующих информированности о темах, на которые многие все еще стесняются говорить. Эксперты задаются вопросом: в чем же причина таких противоречивых тенденций?

Опрос показал, что большинство россиян удовлетворены своими сексуальными отношениями. 79 процентов респондентов в возрасте от 18 до 23 лет отметили, что их все устраивает, 31 процент из них занимаются сексом несколько раз в неделю. Те, кто постарше (24-39 лет), удовлетворены своей сексуальной жизнью и даже более активны (38 процентов имеют половые контакты несколько раз в неделю). Представители поколения Х (40-45 лет) чаще других отмечают, что занимаются сексом несколько раз в этот же промежуток времени (42 процента).

Однако тревожными выглядят следующие цифры в опросе. 22 процента молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет не занимаются сексом вообще, а более половины респондентов всех возрастов признались, что сталкивались с проблемами в сексуальных отношениях (51 процент). Многие мужчины и женщины отметили, что избегают обсуждения своих сексуальных проблем с партнером.

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Каждый четвертый участник опроса ответил, что предпочитает игнорировать возникшие трудности в интимных отношениях вместо их решения

Среди проблем, которые упоминались чаще всего, — отсутствие влечения, недопонимание партнера, страхи и комплексы, недоверие к партнеру. Большинство опрошенных пытаются решить свои проблемы в сексуальных отношениях самостоятельно (60 процентов), либо игнорируют их и не готовы обращаться к специалистам (25 процентов).

При этом данные исследования подтверждают, что уровень распространенности мифов о сексе в российском обществе по-прежнему высок. И мужчины, и женщины разных возрастных категорий убеждены, что секс понижает уровень депрессии, улучшает кровоснабжение и насыщает организм кислородом, улучшает эластичность связок и гибкость тела и уменьшает бессонницу.

За сексом в соцсети

Разоблачение распространенных мифов и стереотипов о сексе и сексуальности помогает людям открыто обговаривать свои потребности и проблемы. Однако несмотря на то, что обсуждение многих явлений, связанных с сексуальной сферой, перешло в публичное пространство, проблем меньше не становится. Взаимное непонимание партнерами друг друга, неумение и нежелание преодолевать сложности в сексуальных отношениях — факторы, влияющие на формирование современного сексуального поведения. Также в заметной степени снижение сексуальной активности является последствием влияния интернета и соцсетей на общепринятые стандарты.

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«Возбуждаться, говорить о возбуждении и реализовывать его — разные вещи. Раньше секс был табуирован и не всегда понятен, поэтому любое возбуждение расценивалось как сексуальное. У современной молодежи такого табу нет, и им проще отличать сексуальное возбуждение от возбуждения от других вещей. По этой причине поколение Z больше делает для саморазвития и меньше возбуждения оставляет для секса. Ну и банально любая приговоренная эмоция становится на 40 процентов слабее. Поговорил о сексе, ну и отпустило», — комментирует специалист по психическому здоровью Виктория Жаденова.

Действительно, поколение Z предпочитает сублимировать сексуальную энергию, перенаправляя ее в другие сферы жизни.

Психологи полагают, что соцсети сделали секс и связанные с ним темы слишком доступными, что привело к снижению интереса к процессу

В то же время уход от табуированности темы секса выполнил важную функцию: молодые люди стали опираться на внутреннюю свободу, бережно относиться к своему телу, заботиться о ментальном здоровье.

«Я скажу так: отсутствие секса не делает мою жизнь хуже. Если я захочу, я найду, с кем провести вечер. Для этого достаточно отправить пару сообщений», — говорит Яна. По ее словам, секс доступен, для этого даже не нужна личная встреча. «Даже находясь в отношениях, я часто делала выбор в пользу секстинга, и мой партнер не возражал (секстинг — отправка, получение или пересылка сообщений сексуального характера, фотографий или видео — прим. «Ленты.ру»). Зачем тратить время и энергию, если есть телефон? Попробуйте, например, написать о своих желаниях человеку, который вам симпатичен и отвечает взаимностью. Это топ. Ваш собственный эротический роман, который можно закончить в любой момент. Соцсети стали удовлетворять потребность в близости и общении здесь и сейчас. Мне не нужно выходить на улицу, знакомиться, встречаться, искать пару», — отмечает Яна.

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Тревожные звоночки

Времена не выбирают: тренд на гиперсексуальность в соцсетях влияет на реальные отношения, а процесс трансформации сексуальной культуры заметно ускорился.

Основатель компании «Институт эмоциональных технологий» Юлия Баранова, являясь клиническим психологом, отмечает сразу несколько разнонаправленных факторов, определяющих эту трансформацию. У поколения Z, которое делает выбор в пользу жизни без сексуальных отношений, для этого достаточно аргументов. И влияние соцсетей только один из них.

«Молодые люди стали более осознанны в выборе партнера, научились говорить нет, понимают свою уникальность, не стремятся соответствовать мнению других, не бояться разочаровать или отстать от других (не успеть). Они прислушиваются к своим желаниям, гораздо лучше понимают себя. И, вероятно, количество переросло в качество. Партнер выбирается более длительно, разборчивее», — комментирует специалист.

Важным отличием нашего времени Юлия Баранова называет повышение уровня нагрузки на человека: реальная жизнь молодых людей не похожа на ту, какой она была во времена юности их собственных мам и пап. «Сегодня молодое поколение живет в цейтноте: каждая их секунда занята учебой, дополнительными курсами, занятиями, подработкой. Довольно трудно вписать в это свою сексуальную жизнь, когда у тебя в 6:30 фитнес, в 8:15 учеба, в 16:15 театральный кружок, в 19:00 подработка, а вечером нужно дописать проект», — говорит Юлия Баранова. Такой ритм выжигает эмоциональный ресурс, а с ростом стресса добавились тревога, депрессия, антидепрессанты.

«Тех, кому сегодня 18-25, уже называют тревожным поколением. Их уровень тревоги в два раза больше, чем в предыдущих поколениях. Такие состояния и препараты для их купирования могут подавлять либидо», — добавляет эксперт.

Молодому поколению можно порекомендовать избирательно подходить к контенту, связанному с сексом и территорией интимных отношений. Ключом к гармонии в этой сфере может стать стремление к выстраиванию доверительных сексуальных связей и личный опыт, основанный на понимании своих потребностей.

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