В преддверии Нового года на НТВ выйдет праздничный выпуск шоу «Звёзды». Чем он удивит зрителей?

30 декабря в 21:00 на НТВ выходит специальный новогодний выпуск шоу «Звезды». Чемпион первого сезона Денис Дорохов и его команда «Регионы» попытаются защитить свой титул в юмористическом поединке с другими звездными командами. Какие сюрпризы ждут зрителей? Читайте в нашем материале.

Возвращение фаворита

В преддверии Нового года на телеэкраны возвращается самое смешное шоу страны — «Звезды». В специальном выпуске «Звезды. Новогодний кубок» популярные российские артисты снова сойдутся в юмористическом батле, чтобы выяснить, кто же достоин звания самой смешной звезды России.

Фото: пресс-служба НТВ

Победителем первого сезона стал актер и юморист Денис Дорохов и его команда «Регионы»

Однако решение судей вызвало множество споров среди зрителей. Чтобы поставить точку в этом вопросе и подарить поклонникам юмора незабываемый праздник, организаторы шоу решили провести Новогодний кубок. Девять команд и их звездные наставники бросят вызов Денису Дорохову и попытаются взять реванш у «Регионов»!

Фото: пресс-служба НТВ

В этот раз за победу и призовой фонд в размере 10 миллионов рублей будут бороться Дмитрий Маликов и его «Сборная России», Филипп Киркоров с командой «Борцы», Алексей Чумаков и «Наполеоны», Александр Ревва и «Студия Союз», Лера Кудрявцева и «Раисы», Денис Дорохов и «Регионы», Мигель и «Сборная СССР», Джиган и команда «Красноярск», Марина Федункив и «Объединение ЮГ», а также ведущий шоу Азамат Мусагалиев вместе с командой «Астана».

Фото: пресс-служба НТВ

Особый интерес вызывает возвращение на сцену Дениса Дорохова и его команды «Регионы». Сможет ли он удержать лидерство и доказать, что его победа в первом сезоне была заслуженной?

Жюри: эксперты с чувством юмора

Сергей Жуков, Гарик Харламов, Тимати, Артемий Лебедев и Валя Карнавал снова займут свои места в жюри.

Как признаются судьи, выбор победителя — самая сложная часть их работы

Легендарный музыкант и бессменный лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился своими эмоциями от участия в проекте: «Мне вообще очень, просто очень трудно быть членом жюри в шоу "Звезды". Сначала приходится весь день утирать слезы от смеха, а в конце — самое мучительное — выбирать победителя. Но я очень полюбил этот проект и благодарен Тимуру Вайнштейну, Славе Дусмухаметову и НТВ за приглашение. Сейчас декабрь — вы наверняка догадываетесь, насколько это сложное время для артистов, тем не менее я без раздумий освободил этот день от всех дел, чтобы приехать на съемку новогоднего выпуска "Звезд", потому что знаю, что получу заряд юмора и отличного настроения на много дней вперед. У проекта был отличный первый сезон, но "Новогодний кубок" получился еще круче».

Фото: пресс-служба НТВ

Шоумен Гарик Харламов делает акцент на актерской игре: «Для меня особенно важна актерская составляющая — артистизм. (…) Юмор должен быть актуальным и связанным с текущими событиями, так как именно своевременность шуток влияет на их восприятие».

Валя Карнавал, популярный блогер и певица, поделилась своими критериями оценки выступлений: «Ох, выбрать победителя в этом Новогоднем кубке будет суперсложно! (...) Если говорить о ключевых качествах комика, то, во-первых, это чувство юмора, само собой. Во-вторых, будут плюсом навыки импровизации и быстрой реакции, и в-третьих, конечно, умение работать с публикой. А еще, мне кажется, важно быть собой, ведь зрители чувствуют фальшь».

Подготовка: эмоции, стрессы и вдохновение

Участники шоу «Звезды» поделились своими эмоциями, планами и секретами подготовки к проекту.

Азамат Мусагалиев отметил: «Мы не ставим реванш на первое место. Наша основная цель — развеселить зрителей и создать атмосферу радости и новогоднего настроения. Что касается вдохновения для шуток, то чаще всего оно приходит во время встреч с друзьями, именно в такие моменты рождается лучший юмор».

Фото: пресс-служба НТВ

«Для новогоднего выпуска мы подготовили абсолютно новую программу, — заявил Денис Дорохов, лидер команды "Регионы". — Так как это юмористический проект, то в борьбу вступаем с юмористическим настроем, а если серьезно, то для нас это прощальное выступление, ведь по правилам проекта ребята должны найти новую звезду. А я, если того захотят продюсеры, останусь в проекте и должен буду найти новую команду. Но грусть в том, что за все это время мы с "Регионами" сильно сблизились и расставаться будет действительно тяжело». Дорохов также отметил, что для них важно создать качественный юмор и подарить зрителям море позитива.

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Лера Кудрявцева призналась, что совмещать подготовку к шоу с другими проектами было тяжело. «На мой взгляд, юмор — это очень сложно, он у всех разный. Я, наверное, только сейчас пришла к пониманию всей тяжести профессии комика», — рассказала телеведущая.

Фото: пресс-служба НТВ

Александр Ревва готов удивить зрителя: «В новогоднем выпуске я буду выступать и за себя, и за Артура Пирожкова, ждите новых секретиков, неожиданных диалогов с членами жюри, это будет феерично! Я много лет отдал юмору, и замечательные ребята из «Студии Союз» меня возвращают во времена юности. Такое ощущение, что я снова 27-летний мальчик, который волнуется, переживает, может забыть какую-то шутку...»

Джиган, возглавляющий команду «Красноярск», рассказал о серьезной подготовке к новогоднему шоу: «В этом новогоднем выпуске у нашей команды есть четкая стратегия для реванша, и мы намерены следовать ей».

Дмитрий Маликов признался, что участие в шоу «Звезды» стало для него возможностью попробовать себя в новом амплуа. «Наша главная цель в новогоднюю ночь — развеселить людей. Мы сосредоточены не на результате, а на создании хорошего настроения — как своего, так и публики. В прошлом сезоне я подружился с замечательными артистами. Для меня самое ценное — это люди, с которыми я работаю. Я черпаю вдохновение из атмосферы в команде. Надеюсь, у нас все получится», — поделился певец.

Марина Федункив, которая недавно стала мамой, признается, что участие в проекте помогло ей восстановиться: «Я люблю выступать в кайф, когда крутой проект и замечательные люди в нем участвуют. Я тот человек, который никогда не борется всеми силами за победу и участвует только ради нее. От участия в шоу "Звезды" я получаю только позитивные эмоции!»

Фото: пресс-служба НТВ

Хореограф Мигель пообещал показать очень необычный танцевальный номер: «Для новогоднего выпуска мы подготовили необычный танцевальный номер, но в моей команде "Сборная СССР" собрались прикольные ребята, и выступать с ними — одно удовольствие. "Звезды. Новогодний кубок" — это и борьба, и праздник».

Новогодняя ночь на НТВ: что еще покажут?

Не обойдется и без других праздничных сюрпризов.

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Новогодний «Квартирник» — «Опять 25» 16+

В первые часы нового 2025 года в эфир телеканала НТВ выйдет новогодний «Квартирник» — «Опять 25». В этот праздничный вечер хозяин «Квартирника» Евгений Маргулис соберет у себя музыкантов и друзей, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Новогодний «Квартирник» обещает много новогодних сюрпризов: дуэт Дмитрия Маликова с рок-группой The Hatters, выступление Евгения Маргулиса с Ларисой Долиной, Александром Шоуа, Дмитрием Хмелевым, Александром Дитковским и Борисом Плотниковым, Юлия Пересильд с группой «Мандрагора» и другие неожиданные музыкальные коллаборации.

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