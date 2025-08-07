Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:14, 7 августа 2025Ценности

Владелицу модного бренда нашли на яхте без признаков жизни

Владелицу East x East Марту Нолан-О'Слатарру нашли на яхте без признаков жизни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @marthanolan

Владелицу модного бренда East x East Марту Нолан-О'Слатарру нашли на роскошном курорте без признаков жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Жившую в Нью-Йорке 33-летнюю уроженку Ирландии обнаружили в полночь на яхте Ripple в яхт-клубе Montauk на острове Лонг-Айленд. Прибывшие на место правоохранители установили факт отсутствия у девушки дыхания и сердцебиения.

При этом одна из постоянных посетительниц клуба заявила, что судно принадлежит возлюбленному Нолан-О'Слатарры. По ее словам, каждый раз, когда она встречала мужчину, он оказывался «пьяным и не в себе». Также собеседница издания отметила, что, когда предпринимательница потеряла сознание, ее избранник выбежал на улицу без одежды, зовя на помощь и крича: «Это моя девушка!»

В свою очередь, один из лодочников, присутствовавших на месте происшествия, описал упомянутое судно как «яхту для вечеринок». Кроме того, он указал, что слышал крики на причале.

В октябре 2024 года блогерши Алин Тамара Морейра де Аморим и Беатрис Таварес да Силва Фариа отказались от спасательных жилетов на яхте ради загара и утонули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил готовность Путина начать мирные переговоры

    Кадыров высказал пожелания о переговорах Путина и Трампа

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Кардиолог назвал способ распознать приближающийся инфаркт миокарда

    Одна из самых богатых стран Европы столкнулась с ужасным сценарием

    Россиянина обвинили в терроризме из-за комментариев

    Отдых в детском лагере закончился для российских детей вспышкой инфекции

    В Европе понадеялись на мир после встречи Путина и Трампа

    «Миссис Моржиха» отметит столетний юбилей заплывом

    Владелицу модного бренда нашли на яхте без признаков жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости