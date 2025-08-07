Владелицу модного бренда нашли на яхте без признаков жизни

Владелицу East x East Марту Нолан-О'Слатарру нашли на яхте без признаков жизни

Владелицу модного бренда East x East Марту Нолан-О'Слатарру нашли на роскошном курорте без признаков жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Жившую в Нью-Йорке 33-летнюю уроженку Ирландии обнаружили в полночь на яхте Ripple в яхт-клубе Montauk на острове Лонг-Айленд. Прибывшие на место правоохранители установили факт отсутствия у девушки дыхания и сердцебиения.

При этом одна из постоянных посетительниц клуба заявила, что судно принадлежит возлюбленному Нолан-О'Слатарры. По ее словам, каждый раз, когда она встречала мужчину, он оказывался «пьяным и не в себе». Также собеседница издания отметила, что, когда предпринимательница потеряла сознание, ее избранник выбежал на улицу без одежды, зовя на помощь и крича: «Это моя девушка!»

В свою очередь, один из лодочников, присутствовавших на месте происшествия, описал упомянутое судно как «яхту для вечеринок». Кроме того, он указал, что слышал крики на причале.

В октябре 2024 года блогерши Алин Тамара Морейра де Аморим и Беатрис Таварес да Силва Фариа отказались от спасательных жилетов на яхте ради загара и утонули.