Военкор Алехин: Никто не понес наказания за вторжение ВСУ в Курскую область

Прошлые ошибки были исправлены, однако никто не понес наказания за вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом напомнил «Царьграду» военный волонтер Роман Алехин.

«Я про такую информацию, чтобы хоть кого-то наказали, не слышал. Вообще. Именно если мы говорим про ошибки. Мы об этом уже много говорили, и вы об этом писали, и многие аналитики про это писали. Что за воровство, особенно на обороне, нужно сажать и наказывать очень жестко», — заявил он.

Алехин при этом отметил, что сейчас обстановка в регионе стабильнее: граница усилена, а любые попытки прорыва будут пресечены. Он напомнил, что атаки ВСУ на Демидовку в Белгородской области и Теткино были быстро отбиты.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Армия России полностью освободила регион от ВСУ 26 апреля 2025 года. В приграничье тела украинских бойцов находят до сих пор.