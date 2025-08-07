Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 7 августа 2025Россия

Военкор напомнил об ошибках в Курской области

Военкор Алехин: Никто не понес наказания за вторжение ВСУ в Курскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Прошлые ошибки были исправлены, однако никто не понес наказания за вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом напомнил «Царьграду» военный волонтер Роман Алехин.

«Я про такую информацию, чтобы хоть кого-то наказали, не слышал. Вообще. Именно если мы говорим про ошибки. Мы об этом уже много говорили, и вы об этом писали, и многие аналитики про это писали. Что за воровство, особенно на обороне, нужно сажать и наказывать очень жестко», — заявил он.

Алехин при этом отметил, что сейчас обстановка в регионе стабильнее: граница усилена, а любые попытки прорыва будут пресечены. Он напомнил, что атаки ВСУ на Демидовку в Белгородской области и Теткино были быстро отбиты.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Армия России полностью освободила регион от ВСУ 26 апреля 2025 года. В приграничье тела украинских бойцов находят до сих пор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил готовность Путина начать мирные переговоры

    Кадыров высказал пожелания о переговорах Путина и Трампа

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Кардиолог назвал способ распознать приближающийся инфаркт миокарда

    Одна из самых богатых стран Европы столкнулась с ужасным сценарием

    Россиянина обвинили в терроризме из-за комментариев

    Отдых в детском лагере закончился для российских детей вспышкой инфекции

    В Европе понадеялись на мир после встречи Путина и Трампа

    «Миссис Моржиха» отметит столетний юбилей заплывом

    Владелицу модного бренда нашли на яхте без признаков жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости