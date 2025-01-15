В Москве построят крупный жилой комплекс. Он изменит облик Южного порта

ГК «Галс-Девелопмент» построит комплекс бизнес-класса у метро «Печатники» в районе Южного порта. Проект под названием «Адмирал» станет самым масштабным объектом застройщика, в планах реализовать проект «города в городе» с деловым центром, школой, детским садом и благоустроенными общественными пространствами. В чем уникальность нового ЖК и как проходит редевелопмент Южного порта — в материале «Ленты.ру».

Район, открытый заново

Совсем недавно локация Южного порта была крупнейшей промышленной зоной, занимавшей 35 процентов района Печатники. Сегодня эта территория является одной из самых перспективных в столице, на ее территории будет реализован крупнейший в мире проект по реорганизации промзоны, и в ближайшие несколько лет здесь появится новый центр экономической активности Москвы. На территории 18 миллионов квадратных метров будут построены высокотехнологичные предприятия, офисы и технопарки. По словам мэра Сергея Собянина, половина этой территории будет выделена под жилищное строительство.

«Высотный многофункциональный район Южный порт станет полноценным противовесом северо-западу с «Москва-Сити». Здесь возникнет серьезная мощная архитектура, для этого проводились архитектурные конкурсы, что значительно повысило качество проектов. Например, планируется обширная набережная, которой пока нет аналогов в Москве», — рассказывал о редевелопменте Южного порта главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Близость к акватории Москвы-реки с ее обновленной территорией — еще одно преимущество района

«Работая над набережной кластера "Южный порт", мы задумались о том, какую отличительную, новую по качеству территорию хотим здесь создать. Мы хотели сделать среду уникальной во всех аспектах, создать пространство с новой философией, место, где можно комфортно жить, работать и отдыхать», — пояснял автор мастерплана прибережной зоны «Южного порта» Иван Греков. Здесь появится центральный бульвар с аллеями, сухим фонтаном и собственным спуском к воде со стороны Южнопортовой улицы. Весь берег заполнит досуговая инфраструктура: в восточной части расположится марина для яхт и лодок, в западной — откроется водная игровая площадка с детскими аттракционами и будет высажен портовый лес. Грандиозный по замыслу и наполнению кластер «Южный порт» продолжит свое развитие с точки зрения гармонизации городской среды.

Курс на жизнь мечты

Жилой комплекс бизнес-класса «Адмирал» станет одним из крупнейших проектов в Южном порту. В планах застройщика строительство трех жилых кварталов — 12 корпусов, площадью 367 000 кв. метров. В первом квартале комплекса, состоящего из четырех корпусов будет от 13 до 47 этажей, объединенных стилобатом. Общая площадь зданий составит 135,5 тысяч квадратных метров.

Динамичный разновысотный ансамбль создаст яркий контраст на фоне основной застройки района

Визуализация 1 квартала ЖК «Адмирал» Изображение: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Всего в проекте запланировано 4 700 квартир, которые будут реализованы поквартально. В первом квартале будет 1 489 лотов, 285 из которых будут доступны к приобретению уже сейчас. Стоит уточнить, первые квартиры будут продаваться без отделки, а все остальные лоты ЖК «Адмирал» будут с отделкой «под ключ», их продажи начнутся в следующем году. В первом квартале площадь квартир варьируется от 28 до 99 квадратных метров.

Визуализация отделки квартир 1 квартала ЖК «Адмирал» Изображение: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Высота потолков в квартирах без отделки составляет почти 3 метра, с отделкой — 2,85 метра

Квартирография корпусов 1 квартала весьма обширна: здесь представлены эргономичные студии, компактные однокомнатные лоты, семейные 2-х,3-х и 4-комнатными квартиры как классической планировки, так и евроформата. Лоты с чистовой отделкой разрабатываются в двух стилях — современном и неоклассическом, каждый из которых можно выбрать в светлой или темной гамме.

Ввод первого жилого квартала запланирован поэтапно: два корпуса будут сданы в IV квартале 2027 года, оставшиеся два — в IV квартале 2028-го.

Флагманский облик

Архитектура ЖК «Адмирала» современная с античными элементами. Легкие арочные витражи в сочетании со светлыми фасадами формируют тот самый вневременной античный стиль, а переменная высотность домов позволяет впустить солнце во внутренний двор и дает возможность выбрать квартиру с наилучшим видом.

«Нам удалось найти баланс между высотным строительством и человеческим масштабом, сохранив хорошо освещенный и уютный двор, также мы позаботились о разделении частной зоны для жителей и общественной территории. Тщательно продумана безопасность и приватность резидентов: вход во все жилые секции комплекса осуществляется исключительно через центральную входную группу, внутрь невозможно попасть посторонним», — отметил генеральный директор архитектурного бюро «Генпро» Андрей Чупрак.

Визуализация фасадов 1 квартала ЖК «Адмирал» Изображение: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Дизайн интерьеров общественных пространств от команды BUROWHITE будет выполнен в уютной теплой гамме. В отделке интерьеров премиальный керамогранит и штукатурка сочетаются с деревом и декоративным металлом благородных тонов. Центральная входная группа будет представлена гранд-лобби с зоной ресепшн, в вестибюлях корпусов обустроят зоны ожидания с мягкой мебелью, колясочные, санузлы, почтовую зону.

Благодаря четырехметровым потолкам и витражному остеклению все общественные пространства наполнены естественным светом

Гранд-лобби и вестибюли 1 квартала ЖК «Адмирал» Изображение: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Для хранения сезонных вещей на втором этаже корпусов первого квартала ЖК будет предусмотрено 534 кладовых помещений, что позволит жителям высвободить полезную площадь в квартирах. Двухуровневый подземный паркинг «Адмирала» рассчитан на 535 машиномест.

Визуализация подземного паркинга 1 квартала ЖК «Адмирал» Изображение: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Город в городе

ЖК «Адмирал» спроектирован в концепции кварталов добрососедства, при строительстве которых будет реализован полный объем инфраструктуры для комфортной жизни, развития и досуга. Под благоустройство первого квартала отведено 0,5 гектара. Между кварталами запланировано строительство зеленого бульвара для прогулок и пробежек.

Концепцию благоустройства первого квартала разработано в бюро Wowhaus. Творческая команда ранее трудилась над такими известными проектами как «Парк Горького», «Парк Сокольники», «Крымская набережная».

Внутреннее пространство первого квартала «Адмирала» площадью 5 тысяч м² вдохновлено идеей зеленых архипелагов

В сердце двора будет возведена многофункциональная «палуба». В ее верхней части обустроят зоны для отдыха и променада, в центральной части — скалодром и горки для детей разных возрастов. Крытое пространство внизу конструкции решено в формате чилл-аута — с качелями и гамаками. На территории двора также будут обустроены «зеленые» гостиные, зоны для практик и воркаута, коворкинг, инклюзивная детская площадка с интерактивными элементами и открытый амфитеатр для мероприятий с соседями.

Рядом с первым кварталом планируется построить общеобразовательную школу на 575 учеников и детский сад на 300 малышей. На первых этажах «Адмирала» откроются бытовые сервисы и магазины «у дома», кофейни, рестораны, салоны красоты, массажа и косметологии, рядом построят большой супермаркет.

ЖК «Адмирал» станет жилой частью комплексного проекта «Адмирал» от «Галс-Девелопмент», который расположится на территории свыше 15 гектаров. Помимо жилых кварталов, здесь также запланирована общественно-деловая застройка с бизнес-центром и самой разнообразной инфраструктурой. Это делает проект «Адмирал» полностью самодостаточной городской структурой, настоящим «городом в городе» и выделяет его среди других жилых объектов Южного порта.

Внутреннее пространство 1 квартала ЖК «Адмирал» Изображение: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Близким курсом

В Южном порту сойдутся метро, речной и наземный транспорт. Это даст жителям максимальную вариативность, удобство и скорость передвижения. Кремль отсюда в 12 километрах, столько же до МКАД, выезд на ТТК — уже через 3 километра, на метро без пересадок можно добраться до самого центра города — до метро «Трубная» — всего за 20 минут. Плюс близость «Адмирала» к Юго-Восточной хорде, которая является частью Московского скоростного диаметра (МСД), обеспечен удобный выезд на ТТК.

Станция метро «Печатники» расположена всего в 5-7 минутах ходьбы от «Адмирала»

Изображение: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

«Жилой комплекс "Адмирал" — это ворота второго "Сити" в Москве. Его кварталы будут открывать новый городской район Южного порта в Печатниках — будущего бизнес-хаба столицы. Мы создаем свой масштабный проект в концепции "город в городе", где принципы пешей доступности и добрососедства являются ключевыми. Внутриквартальная среда учитывает самые разные сценарии жизни резидентов — отдых, работу, общение и досуг. И это настоящее море возможностей для тех, кто ценит свое время и выбирает комфорт — все, что нужно для полноценной жизни, гармоничного взросления и личного развития есть в контуре территории "Адмирала"», – отметила директор департамента продаж ГК «Галс-Девелопмент» Екатерина Батынкова.

В перспективе откроется новая станция метро «Южный порт», которая станет одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры района

В Южном порту будет построено также несколько новых проездов и путепроводов, а примыкающая к Люблинско-Дмитровской линии пешеходная эстакада обеспечит выход к Москве-реке.

Одновременно идет работа над магистралью Печатники — Братеево, которая еще больше улучшит транспортную инфраструктуру района, сформировав новое радиальное направление от ТТК до МКАД. Также будет построено несколько проездов и путепроводов, проведена реконструкция и расширена часть существующих улиц. Новая магистраль обеспечит дополнительные транспортные связи между районами Центрального, Южного и Юго-Восточного округов, существенно снизив загрузку существующих дорог. Таким образом, «Южный порт» станет новым городским ядром, где жителям будет предложен весь спектр услуг, досуговых и бытовых сервисов и инфраструктуры. Это окажет влияние не только на район, но и на весь город в целом.

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