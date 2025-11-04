Делегацию России на G20 возглавит Орешкин

Делегацию России на саммите G20 в ЮАР возглавит Орешкин

Делегацию России на саммите G20 в Южно-Африканской Республике (ЮАР) возглавит замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что российская делегация будет работать в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

Россию на саммите G20 также будут представлять замминистра финансов РФ Иван Чебесков и замминистра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин. Вместе с ними в состав делегации вошли начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов и его заместитель, представитель президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в Группу двадцати, шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об участии главы государства в G20. Он сообщил, что российский лидер примет участие в саммите.