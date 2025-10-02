Песков рассказал об участии Путина в саммите G20

Песков: Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР так или иначе

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР так или иначе. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно», — заявил он.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что президент России может принять участие в саммите G20 в Йоханнесбурге, который пройдет 21-22 ноября 2025 года. По ее словам, вопрос о формате участия находится в стадии обсуждения. Она подчеркнула, что Путин уделяет большое внимание саммитам G20.