«Стала посмешищем». В европейской стране разгорелся скандал на фоне поставок новых истребителей. В чем причина?

В Бельгии разгорелся скандал из-за характеристик поставленных F-35

В Бельгии разгорелся скандал из-за поставленных стране истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Оказалось, что они обладают избыточными возможностями для небольшого королевства, а также довольно дорогие и шумные.

Неба Бельгии оказалось недостаточно для F-35

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в ходе выступления в парламенте заявил, что воздушного пространства страны «недостаточно» для проведения учебных полетов истребителей. В результате Брюсселю придется договариваться об использовании неба Франции, Италии и Нидерландов.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен Фото: Tom Little / Reuters

Такое заявление главы минобороны королевства вызвало волну критики. В частности, портал 20minutes отметил, что Бельгия стала посмешищем из-за этой ситуации.

Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35 20minutes

Шум стал еще одной проблемой новых самолетов

Помимо большого воздушного пространства, необходимого для тренировочных полетов F-35, еще одной проблемой новых бельгийских истребителей стал шум. Cамолет пятого поколения с мощным турбореактивным двигателем F135 оказался примерно в пять раз громче истребителя F-16.

В брошюре, распространенной министерством обороны среди жителей прибрежных районов, объясняется, что «F-35 обладает мощностью двигателя, почти вдвое превышающей мощность F-16» и, следовательно, «издает более тяжелый и пульсирующий звук».

Они производят больше шума Тео Франкен министр обороны Бельгии

По словам главы минобороны Бельгии, с этой проблемой будут бороться за счет того, что эти истребители будут реже поднимать в воздух, пилоты будут «больше летать на тренажерах».

F-35A Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

F-35 — самый дорогой истребитель Бельгии

Кроме того, отмечается, что Lightning II стал самым дорогим в эксплуатации истребителем в авиапарке королевства. Стоимость летного часа этого самолета составляет 50 тысяч евро. Как отмечает 20minutes, эта проблема еще более «существенная».

«При такой цене можно с уверенностью предположить, что его вылеты будут строго расписаны, и перерасходов будет мало», — говорится в материале.

Бельгия заказала 34 истребителя F-35A в 2018 году. На сегодняшний день Брюссель уже получил четыре машины.

F-35 Lightning II вошел в число самых опасных боевых самолетов на территории Европы. Его также эксплуатируют военно-воздушные силы Норвегии, Италии, Бельгии и Голландии.