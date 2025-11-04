Румыния подняла в воздух на границе с Украиной истребители НАТО

Румыния подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter на границе с Украиной

Румыния на фоне воздушной тревоги на границе с Украиной подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«В воздух были подняты два самолета F-16, дислоцированных на авиабазе Фетешть, (...) два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированных на авиабазе Михаил Когэлничану, для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства», — говорится в публикации.

Отмечается, что самолетам было дано разрешение поражать воздушные цели в случае возникновения угрозы нарушения воздушного пространства Румынии.

