Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:56, 4 ноября 2025Мир

Румыния подняла в воздух на границе с Украиной истребители НАТО

Румыния подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter на границе с Украиной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inquam Photos / George Calin via Reuters

Румыния на фоне воздушной тревоги на границе с Украиной подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter Typhoon. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«В воздух были подняты два самолета F-16, дислоцированных на авиабазе Фетешть, (...) два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированных на авиабазе Михаил Когэлничану, для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства», — говорится в публикации.

Отмечается, что самолетам было дано разрешение поражать воздушные цели в случае возникновения угрозы нарушения воздушного пространства Румынии.

Ранее в Бельгии разгорелся скандал из-за поставленных стране истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Оказалось, что они обладают избыточными возможностями для небольшого королевства, а также довольно дорогие и шумные.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стала посмешищем». В европейской стране разгорелся скандал на фоне поставок новых истребителей. В чем причина?

    Песков разочаровался поставками сербских боеприпасов ВСУ

    Путин дал обещание сыну бойца СВО

    Песков прокомментировал передачу Россией США карт с линией фронта на Украине

    В Раде заявили о переходе более 80 процентов Красноармейска под контроль России

    UFC начал проверку подозрительного поединка

    Румыния подняла в воздух на границе с Украиной истребители НАТО

    Путин сравнил нынешнюю ситуацию в России со Смутой

    Зеленский встретился с держащими оборону вблизи Красноармейска солдатами ВСУ

    Путин подписал новый закон о резервистах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости