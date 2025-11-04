Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

«ВХ»: На место Сырского в случае отставки может прийти генерал Гнатов

В случае отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, на его место может прийти начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Такое мнение выразил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала напоминают, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал Гнатова при назначении начальником Генштаба «боевым парнем» и поставил задачу внедрить боевой опыт бригад на уровень стратегического планирования. Хотя всего за несколько недель до повышения, в конце января 2025 года, Гнатов был снят с поста командующего группировкой «Хортица» после потерь ВСУ под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе.

Еще одним кандидатом на пост главкома ВСУ является экс-глава Генштаба Анатолий Баргилевич. В марте 2025 года он был «понижен» до главного инспектора Министерства обороны Украины. Тогда это решение объяснялось «системным преобразованием вооруженных сил». Отмечается, что опыт Баргилевича в системном управлении войсками может снова оказаться востребованным, хотя его шансы, в сравнении с Гнатовым, существенно ниже.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» назвал сообщения об отказе Сырского выполнять команды Зеленского частью политической игры.