Военный высказался об отказе Сырского выполнять команды Зеленского

Военный Дандыкин: После потери Красноармейска позиции Сырского пошатнутся

Сообщения об отказе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского выполнять команды президента Владимира Зеленского о наступлении в Донецкой народной республике (ДНР) могут быть частью политической игры. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Александром Сырским появились серьезные разногласия. Он привел данные, согласно которым Зеленский приказал Сырскому провести наступление ДНР, однако тот отказывается это выполнять.

Дандыкин предположил, что подобные сообщения могут быть частью игры, чтобы скрыть украинской стороной подготовку какой-то операции. Вместе с тем он отметил, что у Украины действительно нет сил, чтобы провести что-то серьезное, однако ВСУ могут готовить «мелкие пакости» на одном из направлений.

«Я думаю, что пока Зеленский и Сырский в одной корзине, и тот, и другой друг друга устраивают. Хотя все может быть. Когда нужно будет Зеленскому убрать нынешнего главкома, он его уберет. Пока Сырский оправдывает свое звание мясника и менять его на Михаила Драпатого не будут. Объективно, из этой обоймы, которая есть у Зеленского в распоряжении, как бы мы ни относились, но это самые профессиональные деятели», — объяснил военный эксперт.

Дандыкин добавил, что когда Сырский проиграет битву за Красноармейск, Димитров, Константиновку и Купянск, его позиции пошатнутся.

Ранее британское издание The Economist писало, что Зеленский и Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. По словам журналистов, главком фокусировался на расширении флангов в приграничье российского региона для создания там оборонительных линий.

