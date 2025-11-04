«У Украины больше нет сил для наступления». Стало известно о разногласиях между Зеленским и главкомом ВСУ

Аналитик Меркурис: Сырский не выполнил приказ Зеленского о наступлении в ДНР

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Александром Сырским появились серьезные разногласия. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Стало известно об отказе Сырского выполнить приказ Зеленского

Меркурис привел данные, согласно которым Зеленский приказал Сырскому провести наступление в Донецкой народной республике (ДНР).

Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления Александр Меркурис британский военный аналитик

Эксперт указал, что если его информация соответствует действительности, Сырский впервые отказался выполнять приказ Зеленского. Это означает, что ситуация на фронте для Украины серьезно ухудшилась.

Разногласия между президентом Украины и главкомом ВСУ были ранее

О конфликте между Зеленским и Сырским сообщалось еще в прошлом году. Тогда об этом заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Сырский перестал приходить на встречи к Зеленскому, что говорит о выходе столкновения за рамки и почти открытой конфронтации.

Ранее британское издание The Economist писало, что Зеленский и Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. По словам журналистов, главком фокусировался на расширении флангов в приграничье российского региона для создания там оборонительных линий.

The Economist также утверждает, что перед атакой на Курскую область Зеленский хотел уволить Сырского. По данным издания, главком ВСУ находился под серьезным давлением в июле 2024 года.

Сырский сменил Залужного на посту главкома ВСУ

В августе 2024 года Зеленский присвоил Сырскому новое воинское звание, сделав его генералом. Соответствующий указ №580 был подписан 23 августа 2024 года. До этого Сырский имел звание генерал-полковника. Генерал — высшее воинское звание в Сухопутных войсках ВСУ.

8 февраля 2024 года Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его преемником в этой должности стал Сырский, который в тот момент командовал украинскими сухопутными силами.

Задачи 2024 года отличаются от задач 2022 года. Поэтому все мы должны меняться и адаптироваться к новым реалиям Валерий Залужный бывший главнокомандующий ВСУ

Между Залужным и Зеленским также были споры: они начались еще до специальной военной операции (СВО) России на Украине. Конфликт продолжился осенью 2022 года. Украинские и западные СМИ писали о резком росте популярности генерала и прочили ему место будущего президента Украины. Из-за этого Зеленский якобы опасался Залужного и планировал снять его с должности главнокомандующего.

Представители украинского президента подобные сообщения называли российской пропагандой, которая якобы должна посеять разногласия в высшем руководстве страны и сомнения среди населения. Однако Зеленский все-таки снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.