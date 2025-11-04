Ценности
18:35, 4 ноября 2025

В сети удивились реакции работодателя на наряд блогерши на собеседовании

Екатерина Ештокина

Кадр: @thelaulight / TikTok

Блогерша Лорен (фамилия неизвестна) удивила подписчиков в сети реакцией работодателя на ее наряд на собеседовании. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Инфлюенсерша с никнеймом thelaulight продемонстрировала образ, состоящий из черных расклешенных брюк, шерстяной водолазки, сапог на каблуках и серого тренча. Свой внешний вид она дополнила сумкой-шопером, золотым ожерельем и несколькими кольцами.

«Надела это на собеседование, и мне сказали, что пока это нормально, но неуместно носить в офисе, если меня примут на работу. Как в "слишком неформальном, неброско одетом и с избытком украшенном" стиле для офисной работы... Я что, с ума сошла?» — возмутилась она.

Ролик привлек внимание пользователей сети и набрал 6,2 миллиона просмотров. «Это самый подходящий наряд. Что они хотели, чтобы ты надела?», «Надеюсь, они заплатят вам достаточно, чтобы вы могли позволить себе официальный деловой стиль», «Я действительно не понимаю, что в нем не так», «Не дай Бог, чтобы у сотрудника было хоть какое-то чувство стиля», — написали они.

В октябре стилист оценила наряд нарушившей дресс-код на концерте Резника Люси Чеботиной. Елизавета Пак назвала платье для упомянутого случая красивым.

