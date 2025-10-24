Ценности
17:37, 24 октября 2025

Стилист оценила наряд нарушившей дресс-код на концерте Резника Люси Чеботиной

Стилист Пак назвала платье Люси Чеботиной на концерте Резника красивым
Екатерина Ештокина

Кадр: @lusia_chebotina

Стилист Елизавета Пак оценила наряд российской певицы Люси Чеботиной, которая нарушила дресс-код на концерте поэта-песенника Ильи Резника. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт заявила, что платье для упомянутого случая с открытой спиной, плечами и вырезами на талии собеседница издания назвала красивым. Однако она посоветовала, учитывая наличие дресс-кода, остановиться на наряде лишь с одной открытой зоной.

Как стилист, отмечу: черный цвет и вертикальные вырезы — это отличный прием, чтобы вытянуть силуэт и добавить фигуре стройность. Драпировка ткани только усилила этот эффект и добавила графичности и легкого драматизма. Кроме того, вырезы на талии сейчас являются актуальным трендом. Образ выглядит эффектным и притягивающим внимание

Елизавета Пакстилист

В то же время стилистка подчеркнула, что за регулярной демонстрацией тела теряется индивидуальность. «И вот парадокс, когда артистка выбирает более простые, "не сценические" вещи: будь то джинсы, карго или простая футболка, в ней проявляется особый шарм и стиль, который действительно цепляет. Это доказывает, что ее потенциал гораздо шире», — отметила Пак.

Помимо этого, специалистка обратила внимание на интерес Чеботиной к моде. «Недавно Люся посетила показ Roberto Cavalli на Неделе моды в Милане, у нее много брендовых интересных вещей. Но, как часто бывает, одного владения вещами мало, нужна и общая концепция. Возможно, в следующий раз она удивит нас не только открытой спиной, но и свежим модным прочтением», — заключила Пак.

Ранее в октябре Люся Чеботина ответила Илье Резнику на критику ее откровенного образа на его вечере. Она указала, что ей не присылали дресс-код мероприятия и не порекомендовали переодеться.

