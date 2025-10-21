Люся Чеботина ответила Илье Резнику на критику ее откровенного образа на его вечере

Певица Чеботина ответила Резнику на критику ее откровенного образа на его вечере

Российская певица Люся Чеботина ответила поэту-песеннику Илье Резнику на критику ее откровенного образа на его вечере. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница посетила творческий вечер 87-летнего артиста, который счел ее наряд вызывающим. «Я заранее попросил режиссера проследить, чтобы они [артисты] вышли в артистических нарядах, соответствующих репертуару», — пояснил он в беседе с «Московским комсомольцем».

Однако Чеботина указала, что ей не присылали дресс-код мероприятия и не порекомендовали переодеться. «Он [Резник] очень просил, чтобы я выступила у него на мероприятии. (...) Я потратила деньги и время. (...) И тут получаю такой фидбэк — с фактом, что я лишь только разочаровала. (...) В этом платье я выступала на "Новой волне" у Игоря Крутого. Ни у кого не было никаких разочарований», — заявила звезда.

