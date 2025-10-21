Ценности
Люся Чеботина ответила Илье Резнику на критику ее откровенного образа на его вечере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская певица Люся Чеботина ответила поэту-песеннику Илье Резнику на критику ее откровенного образа на его вечере. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница посетила творческий вечер 87-летнего артиста, который счел ее наряд вызывающим. «Я заранее попросил режиссера проследить, чтобы они [артисты] вышли в артистических нарядах, соответствующих репертуару», — пояснил он в беседе с «Московским комсомольцем».

Однако Чеботина указала, что ей не присылали дресс-код мероприятия и не порекомендовали переодеться. «Он [Резник] очень просил, чтобы я выступила у него на мероприятии. (...) Я потратила деньги и время. (...) И тут получаю такой фидбэк — с фактом, что я лишь только разочаровала. (...) В этом платье я выступала на "Новой волне" у Игоря Крутого. Ни у кого не было никаких разочарований», — заявила звезда.

В мае Люся Чеботина снялась в черном топе от бикини на отдыхе.

.
