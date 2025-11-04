Спорт
18:59, 4 ноября 2025Спорт

UFC начал проверку подозрительного поединка

UFC проверит подозрения в договорном характере боя между Дулгаряном и Валье
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) начало внутреннюю проверку после подозрений в договорном характере боя, прошедшего 2 ноября в Лас-Вегасе между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером дель Валье. Об этом говорится в заявлении промоушена, распространенном через MMA Fighting.

UFC подчеркнула, что сотрудничает с компанией IC360, отслеживающей ставки на турниры организации и ведущей тщательную проверку обстоятельств боя. В заявлении отмечается, что организация крайне серьезно относится к вопросам честности поединков и защите своих бойцов.

Ранее сообщалось, что изначально Дулгарян был явным фаворитом поединка. Однако за несколько часов до боя коэффициенты на его соперника в букмекерских конторах резко обвалились.

На счету Дулгаряна семь побед и два поражения в ММА. Дель Валле победил во всех девяти боях в смешанных единоборствах.

