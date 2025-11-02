Спорт
22:51, 2 ноября 2025

Бой UFC назвали подозрительным

Поединок между Дулгаряном и Валле оказался в центре внимания из-за ставок
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Поединок между бойцами Исааком Дулгаряном и Ядьером дель Валле оказался в центре внимания на UFC Fight Night 263 из-за подозрительных изменений в ставках. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Бой вышел на первый план из-за скандала с коэффициентами. Дулгарян считался явным фаворитом, однако за несколько часов до выхода в октагон ситуация на рынке ставок резко изменилась: коэффициент на победу дель Валле снизился с 3.00 до 2.15. Такой обвал котировок вызвал подозрение среди аналитиков и букмекеров.

Дополнительные вопросы вызвала связь Дулгаряна с известным тренером Джеймсом Краусом, который ранее фигурировал в расследовании договорного боя с участием своего подопечного американца Деррика Миннера.

Поединок между Дулгаряном и Валле пройдет в ночь со 2 на 3 ноября.

