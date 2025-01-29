На НТВ выходит юбилейный сезон шоу «Суперстар!» Чем он поразит зрителей?

Пятый юбилейный сезон полюбившегося телезрителям музыкального шоу «Суперстар!», где за звание лучшего соревнуются популярные артисты 80-90-х и нулевых годов, стартует на НТВ в первый день февраля. О том, чем удивит зрителей новый сезон шоу, — в материале «Ленты.ру».

Шоу продолжается

Традиции проекта останутся неизменными: в пятом сезоне каждый выпуск шоу «Суперстар!» будет посвящен отдельной теме. Зрители снова услышат любимые хиты участников и увидят их в новых образах.

Неизменными останутся и правила. Как и раньше, начиная со второго выпуска, проект будет покидать один участник, набравший наименьшее количество баллов по итогам двух программ.

И по-прежнему огонь от жюри — два балла, фейерверк — один, а пшик — ноль. У членов жюри есть возможность один раз за сезон спасти одного из участников, но это возможно, только когда решение принято единогласно. Если мнения судей не совпадают, участник покидает проект.

По традиции в музыкальном шоу участвуют 10 артистов

За звание «суперстара» в пятом сезоне поборются заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Лена Катина, Азиза и Корнелия Манго, а также певцы Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.

В юбилейном сезоне шоу «Суперстар!» в жюри вновь войдут уже полюбившиеся телезрителям Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Стас Пьеха. Нововведением пятого сезона станет отсутствие постоянного четвертого члена жюри. Его место в каждом выпуске займет один из ярких и харизматичных участников предыдущих сезонов «Суперстара!», что обещает добавить шоу еще больше интриги.

Юбилейный сезон порадует зрителей знакомыми декорациями: прозрачный экран, яркие световые эффекты и, конечно, сияющий диско-шар. Новое визуальное решение — замена плунжеров на экраны на полу — добавит шоу динамики.

Выход за привычные рамки

В юбилейном сезоне у Вадима Такменева появится новая соведущая — Наташа Королева. По ее мнению, атмосфера творчества, которая царит на съемочной площадке шоу «Суперстар!», отличает этот проект от всех остальных на телевидении.

«Опыт работы в качестве ведущей у меня есть, но я никогда не вела столь культовое шоу. Для меня это будет хорошая и безумно интересная практика», — считает она. Королева отмечает, что ей проще быть ведущей, чем членом жюри, поскольку ей с большим трудом дается выставление оценок.

«Коллеги по судейской ложе порой на меня наезжают за это и считают сильно добренькой. Я никогда никому не ставила "пшик", просто не понимаю, как это можно сделать», — признается ведущая пятого сезона.

Наташа Королёва и Вадим Такменёв Фото: пресс-служба НТВ

«Мы всегда стремимся к экспериментам и новому взгляду на привычные роли, поэтому решили дать Наташе возможность проявить себя в качестве соведущей. Это совершенно иной опыт, и она восприняла его с большим энтузиазмом», — рассказал Вадим Такменев, продюсер и ведущий проекта.

По его словам, она уже прекрасно влилась в команду проекта и заряжает всех вокруг своей энергией и позитивом. Он также отметил, что выбор участников в этом сезоне был непростым, поскольку создатели шоу стремились собрать по-настоящему уникальный состав.

«Нашей целью было не просто подобрать талантливых исполнителей, но и людей, готовых к экспериментам, к выходу за привычные рамки», — подчеркнул Вадим Такменев. В итоге, по его словам, удалось собрать невероятную команду, где «каждый участник привносит свою особенную энергию и креативность».

Судья проекта Лера Кудрявцева признается, что ощущения от начала съемок нового сезона шоу «Суперстар!» у нее просто прекрасные. «Я очень скучала, обожаю этот проект, если коротко, то я просто кайфую. Я всегда за то, чтобы участники не стояли на месте и радовали нас перевоплощениями», — рассказала она.

Кудрявцева уверена, что судить будет непросто, потому что за победу, по ее словам, борется крайне сильный состав «суперстаров»

«Всегда, в любом сезоне, есть участники, которым ты симпатизируешь больше. Я пытаюсь уйти от этого, чтобы не быть предвзятой, но если какой-то артист больше остальных нравился мне раньше, то у меня к нему будет больше внимания, но вместе с тем и больше ожиданий», — призналась Лера.

«Я занял очередь на участие в проекте еще 25 лет назад, и вот теперь я тоже в "Суперстаре!", моя душа всегда рвалась на его сцену», — шутит певец Данко. По его словам, он искренне болел за каждого участника, ведь выступать в таком замечательном проекте — подарок судьбы.

«Критики от судей я не боюсь и об оценках не переживаю, ведь публика уже много лет судит меня и как певца, и как артиста балета Большого театра», — рассказал он. И признался, что ему бы очень хотелось дойти до финала: «У меня в планах спеть такую песню, чтобы мир ахнул».

Но он далеко не единственный участник «Суперстара», который собирается удивить телезрителей новыми гранями своего таланта, ведь формат шоу такую возможность предоставляет. Так, Ксению Георгиади приятно порадовало то, что репертуар можно выбрать самой, — то, что любишь. «Мне ближе джаз, рок, я начинала петь в этих стилях. Мне хотелось бы исполнить в шоу песни Николая Носкова и Григория Лепса. Думаю, что я удивлю зрителя, вряд ли кто-то ожидает услышать от Ксении Георгиади такие песни!» — поделилась она. Певица уверена, что благодаря шоу «Суперстар!» ее творческая жизнь продлится».

Маргарита Суханкина Фото: пресс-служба НТВ

Маргарита Суханкина признается, что мгновенно согласилась принять участие в «Суперстаре!», поскольку уже появлялась в проекте почти 17 лет назад и помнит, насколько это было интересно

«Это шоу делается очень ярко, красиво, богато и по-честному, начиная от номеров и костюмов, заканчивая оформлением сцены, светом и звуком, — отмечает она. — Мне кажется, такие проекты создаются, чтобы и участники, и зрители получали удовольствие от всего происходящего. Поэтому, конечно, выступать здесь — огромное счастье и радость. Наверное, широкая аудитория знает мой тембр и голос по проекту "Мираж"», но на "Суперстаре!" в моем исполнении прозвучат и другие хиты. Надеюсь, что смогу удивить зрителей своей подачей и внесу в эти композиции что-то свое», — сообщила певица, которая ждет от проекта хороших эмоций, радости.

«Всегда есть, за что критиковать и за что хвалить участников шоу, ведь каждый человек наделен сильными и слабыми сторонами в любом деле. У всех "суперстаров" богатый опыт за плечами, успех в прошлом, а у кого-то еще и в настоящем. У многих из них карьера не заканчивалась, просто сейчас продолжается с меньшей активностью, и, конечно же, у каждого есть хиты, козырные карты. На сцену выйдут знакомые нам артисты с уже полюбившимися зрителям песнями в новых аранжировках, с немного иным звучанием. Надо петь старое по-новому, в этом смысл шоу. Сегодня уже другие звуки — электронные, компьютерные — все инструменты записываются по-другому. В шоу прозвучит старая, всем знакомая музыка, обработанная через призму новых модных тенденций, музыкальных технологий. Кроме того, участники "Суперстара!" в качестве эксперимента споют композиции не из своего репертуара. Посмотрим, чем будет удивлять юбилейный сезон», — поделился Сергей Соседов

Первый выпуск пятого юбилейного сезона музыкального шоу «Суперстар!» телезрители увидят в эфире НТВ 1 февраля в 20:10.

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