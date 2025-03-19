Сотрудники Ozon раскрыли секреты своей работы. Что скрывается за миллионами посылок?

Сделать заказ на Ozon можно из любой части России. Пункты выдачи есть даже в крошечных поселках, которые и на карте не найти. Но как именно товары попадают к покупателям? Что происходит между кликом «оплатить» и выдачей покупки в ПВЗ или курьерской доставкой? За всем этим стоит логистическая система — гигантская инфраструктура, десятки тысяч сотрудников и партнеров. Это те герои, которые работают на складах, круглый год принимают, размещают, сортируют, упаковывают и отгружают товар. Как все устроено изнутри? Истории тех, кто заботится о наших покупках, — в материале «Ленты.ру».

Современный склад — это масштабный автоматизированный объект. Процесс обработки заказов включает в себя множество этапов. Товар надо сначала принять от поставщика и разместить на складе. Затем, когда покупатель сделает заказ, товар нужно найти и собрать в месте хранения, распределить в тарные ящики по месту назначения и довезти до пункта выдачи. Чуть позже вещи, которые не понравились или не подошли, вернутся на склад. Их снова нужно принять, отсортировать и передать в доставку. Если продавец либо новый покупатель находится в другом регионе, товар отправится туда. Весь процесс с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки называется фулфилмент, от английского fulfillment — «выполнение».

Фото: Озон

Сегодня для работников складов представлены все условия для развития и хорошего заработка. При этом для роста в профессии важно быть ответственным, активным, быстро адаптироваться к новым процессам, изучать и использовать наработанные механизмы и алгоритмы для упрощения повседневных задач, а также уметь работать в команде.

Сотрудники складов Ozon рассказали нам интересные истории о своей работе. Давайте на их примере узнаем подробнее о ее особенностях.

Секрет хранителя посылок

Мухаммад Азорабеков работает в Ozon уже третий год. В 2022-м он устроился по временному договору всего на три месяца, а в результате перешел на постоянную позицию и остался в Ozon надолго. Сегодня он работает координатором по возвратной логистике на складе в Домодедово. «Перед тем как я переехал сюда, я четыре года работал монтажником на заводе в Череповце. Понял, что это не мое. Собрал вещи и уехал в Москву. Устроился в Ozon: думал просто перекантоваться, на ноги встать, но мне настолько понравилось, что я до сих пор здесь. Сейчас я руководитель отдела возвратов. Это условно небольшой отдел, а по значимости он — как гарнир для основного блюда, без него нельзя», — рассказал Мухаммад.

Фото: Озон

Через этот отдел проходит весь возвратный поток в регионе. Возвраты — это те товары, от которых отказались клиенты. Например, если не подошел размер или не понравился цвет. «В наши задачи входит корректно обработать посылки и отправить товар куда нужно. Мы делаем все, чтобы он вернулся к селлеру или попал к другому клиенту в подобающем виде. Сейчас возвратный поток стал меньше: раньше это было в среднем 15 процентов от всех отправленных посылок, а сейчас 12-13 процентов», — поделился Мухаммад.

Готовность учиться новому и умение прислушиваться к мнению коллег — это те качества, которые помогли ему стать профессионалом на складе.

«Я считаю склад Ozon в Домодедово самым лучшим. Тут собрались очень сильные руководители, которые всегда помогают и подсказывают. Мне очень повезло с непосредственным начальником. У него в подчинении пять участков, но ко всем задачам он относится одинаково внимательно. Я очень уважаю и ценю его за опыт, активное участие в работе склада, хорошее отношение к сотрудникам», — говорит Мухаммад.

Открытость и готовность помочь — важные качества для всех сотрудников. «Куда бы я ни пришел, каждый друг другу помогает, нет такого, что это — только моя зона ответственности, а это — только твоя. Мы всегда работаем как команда. Когда запустили корпоративный мессенджер, в нем появились внутренние беседы. Некоторые опытные и умные ребята начали вести свои каналы, отвечали на вопросы. Я тоже писал им личные сообщения, и мне помогали. Считаю, именно из-за командной работы компания Ozon за короткий период стала огромной корпорацией», — объясняет Мухаммад.

На складах Ozon обрабатывают 960 тысяч заказов в сутки

За время работы в Ozon он успел пройти кадровый резерв, внутренний университет, заработал много «ачивок» — отметок о текущих достижениях в работе. «Я вижу много возможностей и точек роста в компании. Это внутренние программы, перспективы для карьерного роста и заработка. Также есть командировки, можно увидеть другие города. Видно, что уровень компании запредельный. И, кроме того, я ценю возможность встретить в Ozon хороших людей, идти вместе с ними по жизни», — поделился Мухаммад.

Стать Шерлоком на складе

Интересный путь прошел в компании Руслан Кишко, оператор склада участка возврата локальной сортировки в Домодедово. Он успел поработать на шести подмосковных складах Ozon. «Я работаю в Ozon уже третий год. За это время попробовал себя в разных ролях. Мне было интересно посмотреть, как все устроено. Честно говоря, сам не заметил, как пролетело столько времени. Но пока мне все нравится», — рассказал он.

Сейчас Руслан работает под руководством Мухаммада. «Больше всего мне нравится отслеживать какие-нибудь проблемные отправления, когда где-то что-то не посчитали, не «пикнули» (отсканировали — прим. «Ленты.ру»). Это самая сложная и самая любимая часть работы, здесь я чувствую себя как Шерлок Холмс. Но у меня для поиска есть целый набор инструментов Ozon: это дашборды, системы пикинга, камеры, — то есть масса технических средств, чтобы отследить отправление с момента поступления на склад, — кто его щупал, кто его пикал, куда несли, куда клали», — отмечает Руслан. По его словам, очень помогает в работе внимательность, скорость и ответственность. Когда в коллективе много людей, а ситуация постоянно меняется, зевать нельзя.

Фото: Озон

Каждую секунду сотрудники Ozon обрабатывают 11 заказов

Многие знакомые и друзья Руслана уже давно работают в Ozon — на других складах маркетплейса, а также в дарксторах сервиса быстрой доставки продуктов Ozon fresh. Каждый отмечает хорошие условия труда. «График три через три — это первая причина, почему я устроился в Ozon. Самый, наверное, крутой график, который может быть в принципе. Ты не успеваешь сильно "наесться" работой, а с другой стороны — всегда есть время на личную жизнь. Вторая причина — это стабильность. Как человек с опытом могу сказать, что это отличительная черта Ozon. Это не просто маркетплейс, это бренд. Приятно иметь отношение к такому бренду. И третье — это саморазвитие. Я понимаю, что здесь мне есть куда расти», — резюмирует Руслан.

Рост по заявке

О своем пути в компании Ozon рассказала и Юлия Комиссарова. Сегодня она работает старшим товароведом на участке обработки проблемных тар на складе в Подольске.

«Я пришла в компанию Ozon на должность товароведа в июне 2023 года. Опыта работы в данной сфере у меня не было, и сначала было сложно и многое непонятно. Адаптироваться мне помогли коллеги, которые всегда отзывчивы и доброжелательны. Обратная связь от руководителя и отзывы о моей работе помогли понять, как делать ее правильно», — рассказала Юлия.

Самое интересное началось, когда пришло мастерство. «Спустя полгода работы в Ozon я приобрела большую уверенность и почувствовала, что хочу развиваться и расти в компании. Я подала заявку на должность старшего товароведа и уже целый год работаю в новой должности. За это время я научилась лучше коммуницировать с людьми, поняла принципы работы Ozon, разобралась, какой отдел чем занимается и куда следует обращаться в случае возникновения различного рода проблем», — поделилась Юлия.

Главное в Ozon — знать, чего ты хочешь. «Сейчас я работаю на результат, повышаю эффективность правильной приемки товара, чтобы наш клиент был доволен своим заказом. Я считаю, что мне удалось добиться успеха, потому что с самого первого дня меня слышали, мне помогали и давали все для того, чтобы я могла обучаться и расти. Ozon — это компания, в которой может вырасти и выйти на желаемый доход абсолютно любой человек. Для этого нужно учиться, стремиться быть лучше каждый день, вникать в поставленные задачи, предлагать от себя интересные идеи и, конечно, делиться знаниями с новыми людьми. Вдохновляйте друг друга! Все в ваших руках», — говорит она.

В компании развита культура прямого взаимодействия с руководством. Здесь все на ты, открыто и честно дают обратную связь, а начальники смены всегда готовы выслушать и поддержать. Для штатных позиций Ozon предлагает социальный пакет. Сотрудников склада привлекают удобство и возможность профессионального и личностного роста. Для этого в Ozon регулярно проводятся тренинги, курсы и внутренние мероприятия — например, викторины или розыгрыши. Это позволяет укрепить командный дух и создать дружескую атмосферу.

Фото: Озон

Компания предоставляет работникам удобный график, отличные условия труда и транспорт, на котором удобно доехать до склада. При этом Ozon развивает различные форматы сотрудничества — как постоянный договор с сотрудником, так и возможность брать отдельные задачи через приложение Ozon Job. Этот сервис особенно удобен для тех, кто рассматривает выполнение заданий на складе как подработку.

Пользователи приложения могут выбрать именно те задачи, которые им подходят: приемка, размещение, сборка заказа или его передача в доставку. Также у них есть возможность работать на том складе, который находится рядом с домом.

Пользователи Ozon Job получают и другие преференции — они могут самостоятельно формировать свой график на две недели вперед и таким образом напрямую влиять на свой доход. Есть также возможность отменить смену. Кроме того, в отдельные периоды оплата за смену может увеличиваться — например, в высокий сезон.

Ozon: цифры и факты

Ozon — это более 3,5 миллионов квадратных метров складских помещений, более 45 фулфилмент-центров и свыше 150 сортировочных центров по всей России и за рубежом. За последние два года логистическая инфраструктура Ozon увеличилась более чем в три раза, а средний срок доставки по стране сократился до трех дней. Компания обеспечивает оперативную доставку от Калининграда до Дальнего Востока и открывает местным продавцам доступ к новым рынкам без дополнительных затрат.

Сейчас на маркетплейсе представлено свыше 370 миллионов товаров более чем в 30 категориях, продолжают открываться региональные витрины «Сделано в России». Благодаря расширению логистической инфраструктуры снижаются затраты для местных предпринимателей на доставку. А покупатели, активное количество которых превышает 56,5 миллионов россиян, могут получить свой заказ максимально быстро даже в самых отдаленных уголках страны.

134 миллиона россиян (почти 92 процента населения) охвачены доставкой Ozon или точками выдачи в шаговой доступности. Партнерская сеть пунктов выдачи заказов продолжает развиваться. Сейчас у компании более 60 тысяч ПВЗ и более 10 тысяч курьеров.

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