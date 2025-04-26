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14:59, 26 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Что делать, чтобы суставы не болели? Врач посоветовал три простых правила

Ортопед Сулейманов: Частое употребление картофеля вредит суставам
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Ни одна диета и ни один продукт в рационе не могут защитить суставы от износа и заболеваний, считает кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед медицинского центра «UNI Клиник» Рустам Сулейманов. Чтобы суставы служили как можно дольше и не болели он посоветовал соблюдать три простых правила.

  1. Давать нормальные дозированные нагрузки на суставы. При этом нагрузка не должна быть избыточной, так как это приводит к разрушению сустава.
  2. Бороться с лишним весом, так как увеличение массы тела приводит к разрушению сустава.
  3. Избегать травматизации, которая также приводит к разрушению гиалинового хряща со всеми вытекающими последствиями.

Фото: Phil Hearing / Unsplash

Кроме того, врач добавил, что частое употребление некоторых продуктов приводит к негативным изменениям в гиалиновом хряще суставов. «Таким продуктом является картофель. При постоянном его использовании гиалиновый хрящ страдает в большей мере», — предупредил Сулейманов.

Ранее гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова предупредила, что копчености и продукты с большим количеством соли усиливают отечность суставов. Сахар, по ее словам, нарушает эластичность связок.

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