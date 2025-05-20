У россиян появилась возможность получить уникальную банковскую карту. Что об этом важно знать?

Что об этом важно знать?

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась новая функция. Каждый пользователь может создать уникальный цифровой дизайн для своих карт с помощью нейросети Kandinsky. Этот бесплатный сервис позволяет проявить индивидуальные предпочтения, превращая вашу карту в инструмент самовыражения. Пошаговую инструкцию, как это сделать, предлагает «Лента.ру».

Карта под настроение

А вы хотели бы поменять дизайн своей карты в мобильном приложении как пожелаете, самому выбирать картинку? Легко, если это карта Сбербанка. И это можно делать так часто, как вы сами пожелаете.

Новая функция мобильного приложения СберБанк Онлайн позволяет пользователям с помощью нейросети самим создавать уникальный дизайн для своих карт, в том числе в платежном сервисе SberPay.

Дизайн карты можно менять по своему желанию сколько угодно, экспериментируя и фантазируя

Изображение: пресс-служба Сбера

Новая возможность, безусловно, добавляет симпатии Сбербанку, который последовательно старается неформально сближаться со своими клиентами, уйти от образа бездушной финансовой машины и стать партнером и помощником в повседневных делах. Достаточно вспомнить его талисман СберКота с подружкой Кусей, особенного полюбившихся молодежи. Как и новая функция в мобильном приложении, это проявление принципа человекоцентричности, который Сбер объявил основным приоритетом стратегии своего развития. Доверительные и долгосрочные отношения с клиентами обозначены в стратегии главной ценностью компании.

«Потребительская экономика, которая направлена на то, чтобы любыми путями как можно больше заработать на клиенте, себя исчерпала», — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Поэтому новая функция по созданию уникального дизайна карты в мобильном приложении СберБанк Онлайн абсолютно бесплатна, и пользоваться ей можно без каких-либо ограничений.

Технологии Греф назвал одним из ключевых элементов перехода к человекоцентричной модели бизнеса, и главная роль здесь принадлежит генеративному искусственному интеллекту (ИИ).

Изображение: пресс-служба Сбера

Для создания уникального дизайна карт в СберБанк Онлайн инструментом служит нейросеть Kandinsky, которая создает изображение по сюжету пользователя.

Kandinsky — это нейросеть от Сбера для генерации изображений, а также анимации и видео по текстовым запросам пользователя

Нейросеть названа в честь Василия Кандинского, знаменитого русского художника и основоположника абстракционизма. Kandinsky понимает запросы из широкого списка тем более чем на 100 языках.

Функция доступна пользователям СберБанк Онлайн на платформах Android (версия 16.2 и выше) и iOS (версия 16.0 и выше).

Пошаговая инструкция

Пять простых шагов для создания собственного оригинального дизайна цифровой карты:

1. Откройте приложение СберБанк Онлайн на вашем устройстве.

2. В строке поиска введите запрос «Дизайн карты».

3. Выберите раздел «Дизайн с Kandinsky».

4. Напишите, что именно вы хотите видеть в своем варианте дизайна. Например: «Медведь в лесу».

5. Выберите один из форматов для создания изображения: «Без стиля», «Карандаш», «3D рендер», «Киберпанк», «Цифровая живопись», «Классицизм», «Мультфильм», «Студийное фото», «Портретное фото», «Хохлома», «Аниме», «Детальное фото», «Кандинский», «Айвазовский», «Малевич», «Пикассо», «Картина маслом», «Пиксель арт».

Нейросеть сгенерирует уникальное изображение на основе вашего запроса. Если сгенерированное изображение не понравилось, его можно удалить и задать нейросети тот же запрос по новой, она предложит другой вариант.

Количество запросов не ограничено, выбирайте, пока не получите подходящий вариант.

Получив рисунок, который вас устраивает, сохраните его в качестве цифрового дизайна для своей карты.

Приложение СберБанк Онлайн позволяет сохранить пять вариантов изображений

Изображение: пресс-служба Сбера

Замена дизайна виртуальной карты на уникальное изображение, созданное с помощью нейросети Kandinsky, абсолютно бесплатно для всех пользователей. Подписчики СберПрайм, СберПрайм+ и владельцы пакетов Премьер, СберПервый или Sber Private Banking могут использовать сгенерированный рисунок для оформления пластиковой карты. В этом случае индивидуальная печать обойдется в 500 рублей.

В чем фишка?

Мы привыкли к проявлению своей личности в цифровом мире посредством смены запоминающихся образов — аватаров, эмодзи, гифок, виртуальных открыток. Возможность превратить свою банковскую карту в своеобразную аватарку гармонично укладывается в этот ряд.

Психолог Галина Красноруженко пояснила, что возможность самостоятельно менять дизайн карты вызывает у пользователя позитивные эмоции — радость и удовлетворение — от осознания, что компания предоставляет ему возможность выделиться. Это повышает социальную значимость пользователей.

«Клиенты ощущают, что карта становится частью их индивидуальности, отражением их стиля и предпочтений, с удовольствием делятся своими новыми дизайнами карт в социальных сетях и мессенджерах с друзьями и коллегами», — отметила психолог.

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