Уникальные жилые кварталы в Лефортово удивляют москвичей. Как они меняют их представление о жилье?

Как они меняют их представление о жилье?

В больших городах человек вынужден идти на компромиссы. Либо ритм и динамика мегаполиса, но в бетонной клетке. Либо покой, зелень, уют, но ценой времени и доступа к благам цивилизации. Тем удивительнее, когда появляется место, где не надо выбирать. Проект «Символ» от «Донстроя» в районе Лефортово — один из немногих примеров пространства, которое не требует жертв, в котором город не подавляет, а поддерживает жителей. Почему здесь хочется жить — разбиралась «Лента.ру».

«Символ» предлагает не просто квадратные метры, а право быть разным: сегодня — интровертом, завтра — тусовщиком, послезавтра — родителем, а вечером — просто горожанином, который хочет остаться наедине с собой.

Здесь каждая деталь, от парка до фасада дома, не случайна. И слово «благоустройство» означает не стандартный газон, а настоящую архитектуру повседневности. Здесь можно идти к метро мимо скейтпарка, работать в лобби с библиотекой и не бояться отпускать ребенка в школу.

В этом квартале можно жить уединенно, как за городом, и в то же время пользоваться всеми благами мегаполиса.

Фото: Проект «Символ» / Пресс-служба «Донстрой»

Общий план

«Символ» — это проект жилой застройки бизнес-класса в районе Лефортово на юго-востоке Москвы, рядом с Таганским районом, на границе Центрального административного округа (ЦАО). В общей сложности за десять лет реализации проекта «Символ» введено в эксплуатацию более 970 тысяч квадратных метров недвижимости — две трети от запланированного объема в 1,5 миллиона.

Сегодня в «Символе» завершены кварталы «Достоинство», «Свобода», «Смелость», «Искренность» и «Независимость» — всего в них располагается около 9 тысяч квартир.

Фото: Проект «Символ» / Пресс-служба «Донстрой»

Для каждого корпуса был разработан индивидуальный проект в самом модном сейчас стиле бионической архитектуры, отсылающем к природным формам и цветам. Дома отличают плавные линии фасадов, панорамное остекление придает им воздушность, а цветовые решения выполнены в приглушенных, успокаивающих оттенках черно-белой и пастельной гаммы.

Дворы — для своих, парки — для всех

Самое сильное впечатление от «Символа» — это то, как легко здесь переходишь между разными мирами. У каждого корпуса — свой собственный закрытый двор без машин, с газоном, цветниками и аккуратными дорожками. Это не двор-курилка и не приложение к парковке, а пространство, где действительно можно наслаждаться покоем.

Такой двор — как собственный участок на даче, продолжение дома

Здесь гуляют с детьми, читают, занимаются спортом или просто отдыхают в тишине.

Но стоит сделать несколько шагов — и тишина отступает, давая место энергии города. Через весь район тянется парк «Зеленая река» — два километра зеленых аллей с шезлонгами, фонтанами, скамейками, спортивными и игровыми площадками. Это центр притяжения всего района.

Яркая примета парка — мост с уникальными живыми опорами-чашами, в которых высажены крупные деревья и виноград. Пространство под мостом авторы проекта превратили в креативную зону отдыха с гамаками, столами для пинг-понга и настольных игр и даже со сценой с амфитеатром для лектория (он же летний кинотреатр).

Здесь во всем видна забота о гостях парка — установлены питьевые фонтанчики и USB-стойки для зарядки гаджетов.

Парк «Зеленая река» — не просто зеленая зона, а полноценное общественное пространство, разработанное ведущими британскими бюро LDA Design и UHA London — теми самыми, что работали над Центральным парком Нью-Йорка и Олимпийским парком в Лондоне.

Фото: Проект «Символ» / Пресс-служба «Донстрой»

И это не «удачное приложение к району». Парк фактически его формирует. И главное — тут нет барьеров, частное бесшовно переходит в общественное. Все работает по принципу мягкого сопряжения: ни один стиль жизни не подавляет другой.

Детские площадки — не дежурные горки, а полноценные пространства с подвесными конструкциями, батутами, ползунками, скалодромами. Есть воркаут-зоны, велодорожки, скейт-парк, стритбольные корты и мини-футбольное поле. Настольные игры на уличных столах, катки зимой, шезлонги и кафе летом, фонтаны, фотозоны, зеленые навесы — и все это соединено в единый маршрут. Парк является как бы естественным продолжением двора, улицы, квартиры. Вышел из дома — и оказался в центре жизни. Или на ее периферии, если хочется одиночества. Можно выбирать по настроению.

Архитектура для жизни

«Символ» не похож на пафосные проекты. Здесь не встретишь стеклянных небоскребов или золотых фасадов. Но архитектура тут определенно узнаваемая.

Каждый квартал — со своим с характером и своей атмосферой. Есть клубные секции и сити-виллы для тех, кто ищет камерности. Есть высотки, откуда открывается вид на парк и даже центр. Есть спокойные семейные зоны, где в приоритете — школа, детский сад и игровые пространства в шаговой доступности.

Фото: Проект «Символ» / Пресс-служба «Донстрой»

Но главное — то, что везде ощущается цельность. Это единая городская среда. «Свобода» — разноэтажная и воздушная, ближе к парку. «Смелость» — семейная, с собственной школой и садом. «Независимость» — камерная, утопающая в тишине. Здания с мягкими линиями, панорамным остеклением, натуральной палитрой.

Жилые кварталы в Москве часто похожи на каталог мебели: угловато, прагматично и стерильно. В «Символе» все иначе. Его архитектура создает настроение.

Плавные линии фасадов, текучие формы, стеклянные поверхности, отражающие небо

Это архитектура не для селфи, а для настоящего комфорта и гармонии с собой. Важно и то, как организованы лобби в домах. Просторные, светлые, с мягкой мебелью, библиотекой, детской зоной. Есть переговорные для встреч с партнерами, гостевые комнаты, отдельные входы в коммерческие помещения.

Все это создает ощущение продуманной среды, с которой не приходится «уживаться», — все предусмотрено заранее.

Инфраструктура без компромиссов

«Символ» — не просто район, это город в миниатюре. Здесь есть абсолютно все, что нужно для жизни, причем в шаговой доступности.

Бауманская инженерная школа № 1580 — базовое учебное заведение МГТУ имени Баумана — стала магнитом для семей, которые переехали сюда ради образования детей. В районе работают семь частных детских садов, муниципальный сад «Ковчег», развивающие центры, кружки, художественные и спортивные студии.

Фото: Проект «Символ» / Пресс-служба «Донстрой»

Для взрослых есть фитнес-клуб World Class, акваклуб, медицинские центры, кофейни, рестораны, аптеки, супермаркеты, коворкинги. Причем расположены все эти объекты с умом: все самое важное — неподалеку, шумное — чуть в стороне, регулярное — буквально под окнами. До метро «Площадь Ильича», «Римская», «Авиамоторная», «Лефортово» можно дойти пешком. Рядом также платформа МЦД «Серп и молот», скоро здесь появится крупный ТПУ. Если ехать на машине, до Третьего кольца — буквально два поворота.

Или пять минут до центра

И главное, даже при таком обилии общественных точек нет ощущения суеты. Проект разработан так, чтобы не было пробок на тротуарах и толп людей в кафе.

Приватность не как привилегия, а как норма

В «Символе» приватность — это не привилегия. Это естественная функция среды. Здесь можно провести день, наслаждаясь уединением, но не чувствуя одиночества. А можно устроить встречу с другом или бизнес-партнером в лобби, понаблюдать, как дети играют на площадке, — и все это в трех минутах от квартиры.

Фото: Проект «Символ» / Пресс-служба «Донстрой»

Каждый решает сам, в каком режиме жить. Именно в этом балансе и состоит главная ценность «Символа». Он доказывает, что можно жить в Москве, не уставая от нее. Что город может быть не только шумным, но и спокойным. И вовсе не обязательно выбирать между школой и парком, между свободой и безопасностью. «Символ» — это квартал, в котором город перестает диктовать свои условия.

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