Сбер запустил депозиты в индийских рупиях. Чем они выгоднее других валют?

Индийская рупия прочно вошла в финансовый обиход российского бизнеса. Уход от расчетов в долларах и евро и активное развитие торговых отношений с Индией сделали рупию реальной и рабочей альтернативой. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), работа с этой валютой перестала быть экзотикой и превратилась в стратегическую необходимость.

Индия как новый финансовый вектор

Российско-индийские отношения переживают взрывной рост. Сегодня в России более 10 тысяч компаний работают с Индией — с 2021 года их количество увеличилось в пять раз. При этом абсолютное большинство из них — компании малого и среднего бизнеса.

По оценке Сбера, примерно половина всего объема платежей из России в Индию идет от малых и средних предпринимателей, количественно это примерно 90 процентов платежей. Ежегодный объем индийского экспорта в Россию оценивается в пять миллиардов долларов, но это лишь капля в море возможностей.

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Индийская рупия закономерно приобретает все более важное значение для российского бизнеса. Индия представляет собой не просто одного из ключевых торговых партнеров России, но и динамично развивающееся государство с масштабным потенциалом экономического роста.

Сегодня Индия — крупнейший поставщик лекарств на российский рынок, также основные статьи ее экспорта в нашу страну — это электроника, химическая продукция, сырой табак, потребительские и продовольственные товары: мясо, фрукты, овощи, чай.

Индийский рынок представляет интерес для самых разных российских компаний, особенно привлекателен он для предприятий нефтегазовой, энергетической, химической отраслей, строительной сферы, агропромышленного комплекса (АПК), целлюлозно-бумажной промышленности

Но пока текущие объемы взаимной торговли отражают лишь небольшую часть возможного взаимодействия между двумя странами.

Статистика говорит сама за себя: в Индии 1,4 миллиона компаний занимаются экспортом, но только один процент их них сотрудничает с нашей страной. Как известно, Россия очень многое продает в Индию, но мало покупает, и этот диспаритет нужно выравнивать.

Стратегическая необходимость

Стимулом развития торгового партнерства с Индией стал переход на расчеты в национальных валютах, доля которых стабильно растет. С 2022 года индийский Центробанк официально разрешил использовать рупии в международных торговых расчетах. Сейчас рупия занимает третье место в России по объемам расчетов после рубля и юаня.

По данным на июль 2025 года, 85 процентов расчетов между Россией и Индией проходит в национальных валютах. Это вписывается в стратегический курс Индии по расширению расчетов в национальных валютах. Этот механизм уже используется в торговле с 19 странами — в регионах с исторически тесными экономическими связями, преимущественно в Азии на Ближнем Востоке.

Фото: Nana44 / Shutterstock / Fotodom

Из экзотической для российских компаний валюты рупия превратилась в полноценный финансовый инструмент как альтернатива привычным средствам расчетов во внешнеэкономической деятельности. По рупии и рублю идет полноценная торговля, расчеты идут в течение дня, и эта модель соответствует мировой практике. Курс индийской рупии определяется от рыночного базиса, что является уникальным предложением для клиентов индийского направления в Сбере. Рыночное ценообразование формирует справедливую котировку в режиме онлайн, основанную на балансе экспортных и импортных операций и динамике российского рубля к мировым валютам.

Доходность и защита от рисков

Количество корпоративных клиентов Сбера, открывших депозиты в индийских рупиях, увеличилось более чем в два раза с начала 2025 года и продолжает динамично расти.

Возможность размещать временно свободные средства в индийских рупиях становится дополнительным удобным инструментом управления финансами для участников международной торговли. Это логичное продолжение расчетов с Индией для компаний, работающих с ВЭД.

Также депозиты в рупиях могут служить средством балансирования валютного портфеля для тех, кто стремится диверсифицировать валютные риски.

Фото: Andrzej Rostek / Shutterstock / Fotodom

Размещение на депозите средств в индийских рупиях представляет собой комплексную тактику, позволяющую бизнесу решить одновременно несколько задач. Это не просто валюта контрагента, а реальный инструмент финансового планирования и роста, поскольку позволяет хеджировать валютные риски. Исторически индийская рупия коррелирует с долларом, но демонстрирует меньшую волатильность по сравнению с российским рублем.

Так что, размещая на депозите выручку или остаток от контракта с Индией, бизнес получает дополнительный процентный доход в валюте плюс нивелирует риски колебания курса рубля

Для работы с индийским рынком Сбербанк предлагает целое направление продуктов: бесплатное открытие расчетного счета, индивидуальные курсы конвертации, прямые расчеты, страхование грузов, депозиты в рупиях с индивидуальными ставками, финансирование в рупиях, покрытые и непокрытые аккредитивы, услуги по подбору поставщиков в Индии.

Простое решение

В Сбере считают, что росту спроса корпоративных клиентов на депозиты в индийских рупиях во многом способствует их доступность. Этим летом появилась возможность открывать их дистанционно, через Сбербанк Онлайн, без участия клиентского менеджера. Разместить депозит может любое юридическое лицо и индивидуальные предприниматели. Для этого нужно открыть расчетный счет в рупиях, в рамках действующей акции плата за открытие и ведение счета не взимается.

Минимальная сумма депозита на стандартных условиях — от 1 миллиона рупий. В интернет-банке СберБизнес вы можете разместить онлайн сумму до 5 миллиардов рупий, размещение депозита на более крупную сумму возможно на индивидуальных условиях через вашего менеджера.

Ставка по депозитам в индийских рупиях выше, чем по депозитам в других иностранных валютах: до 6,75 % годовых

Она рассчитывается в зависимости от суммы и срока размещения, который составляет от 1 до 365 дней.

В условиях меняющейся глобальной экономической архитектуры умение эффективно работать с альтернативными валютами становится ключевым конкурентным преимуществом современного бизнеса.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

ПАО Сбербанк

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015

ИНН 7707083893

ОГРН 1027700132195

г. Москва