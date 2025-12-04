Путина рассмешил вопрос про Крым. Что он сказал индийской журналистке?

Путин рассмеялся на вопрос о Крыме и заявил, что Россия не аннексировала его

Президент России Владимир Путин 4 декабря прибыл с двухдневным официальным визитом в Индию. Премьер-министр Нарендра Моди лично встречал российского лидера в аэропорту, что назвали очень редким и особо значимым жестом для индийской дипломатии. Во время поездки Путин дал интервью на телеканале India Today, и именно там прозвучал вопрос, вызвавший его смех.

Индийская журналистка поинтересовалась, стал ли севастопольский порт причиной решения «аннексировать Крым». Путин усмехнулся и заметил, что захватывать порт не было никакой необходимости, он и так оставался российским в соответствии с действующим на тот момент договором с Киевом. Глава государства отдельно отметил, что российский флот оставался там после распада СССР.

И мы не аннексировали Крым. Хочу подчеркнуть этот момент. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь и судьбу с теми, кто устроил переворот на Украине Владимир Путин президент России

Продолжая тему, Путин напомнил, что в Крыму в 2014 году возникла «прямая угроза расправы» над жителями полуострова. По его словам, Москва была вынуждена вмешаться.

Возникла угроза не просто давления, а откровенного насилия против крымчан. Россия пришла им на помощь. Как мы могли поступить иначе? Если кто-то думает по-другому, полагая, что Россия могла бы действовать иначе, он глубоко ошибается. Мы всегда будем защищать наши интересы и наших людей. Владимир Путин президент России

Путин объяснил начало СВО

Путин заявил, что Москва начала специальную военную операцию, чтобы остановить конфликт, который, по его словам, был спровоцирован Западом через украинских националистов. «Это попытка положить конец войне, которую Запад развязал, используя украинских националистов», — сказал он.

Президент напомнил, что именно США и ЕС поддержали события, приведшие к смене власти в Киеве. По его словам, Москва в течение восьми лет рассчитывала урегулировать ситуацию политическим путем. В частности, добавил он, Москва подписала Минские соглашения, надеясь достигнуть решения проблемы дипломатическими средствами.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Он также подчеркнул, что цель России заключается не том, чтобы «одержать победу», а в том, чтобы защитить свои интересы и граждан, которые живут на территории Украины, а также сохранить русский язык и традиционные ценности.

Российский президент оценил позицию Трампа по Украине

Комментируя отношение Вашингтона к украинскому конфликту, Путин отметил, что у США и американского лидера Дональда Трампа, вероятно, есть свое понимание того, почему его нужно уладить быстро.

Он предположил, что Трамп стремится к более быстрому завершению боевых действий, в том числе по гуманитарным причинам. Помимо этого, как отметил Путин, американский лидер учитывает и экономические факторы, например, связанные с энергетикой.

Российский президент также отказался давать личную характеристику Дональду Трампу. «Я никогда не даю характеристики своим коллегам. Это право граждан страны, которые избирают своего лидера», — сказал он. При этом Путин подчеркнул, что глава Белого дома «не принимает решения с потолка» и руководствуется интересами Соединенных Штатов.

Путин высказался о Зеленском и его изменившейся позиции

Говоря о позиции Киева, Путин обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о стремлении к миру, но в итоге стал ориентироваться на мнение националистически настроенных групп, а не на интересы граждан.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

По словам российского лидера, украинские власти должны понять, что переговоры — лучший способ решить проблему. «Украина приняла решение воевать. Теперь их военные действия практически загнали их в угол», — заявил он.

Президент порассуждал о бессмертии и приходе конца

Помимо этого во время беседы с индийская журналистка задала Путину задали неожиданный философский вопрос, возможна ли реальная победа над старением и достижение бессмертия. Российский президент ответил, что любые земные процессы конечны, дав понять, что абсолютного бессмертия, по его мнению, быть не может.

Все имеет конец, только Бог вечен Владимир Путин президент России

При этом, передает ТАСС, он подчеркнул, что человеческая жизнь уже сегодня может становиться значительно дольше благодаря развитию науки. Путин привел пример Индии, где за последние десятилетия средняя продолжительность жизни заметно выросла, что является результатом целенаправленной работы в сфере здравоохранения.

Кроме того, российский лидер выделил, что дальнейшие технологические прорывы способны радикально изменить подход к медицине. Он упомянул искусственный интеллект, применяемый в медицине и для разработки лекарств, а также достижения в области генной инженерии. По словам президента, такие инструменты способны дать «колоссальный эффект» и вывести систему здравоохранения на новый уровень. «Тем не менее всему приходит конец», — заключил Путин.