22:26, 4 декабря 2025Мир

В США сделали заявление после встречи Путина и Уиткоффа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад не заставит РФ согласиться на предпочтения Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом была призвана донести до американского лидер не подлежащие обсуждению пункты мирного плана по Украине. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он отметил, что в Белом доме соглашения рассматривают как гибкие. По словам Джонсона, Россия добьется «своих целей дипломатическим или военным путем». «Ни Украина, ни Запад не смогут ничего сделать, чтобы заставить Россию согласиться на предпочтения Киева», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

Вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча Путина, Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов. В Белом доме переговоры назвали продуктивными.

