21:54, 4 декабря 2025

Путин высказался о влиянии Telegram

Путин: Telegram и другие мессенджеры сегодня влияют на молодежь
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Telegram, как и другие мессенджеры, применяются сегодня как средство влияния на молодежь. По этой причине власти тоже должны уметь работать с этими инструментами, о чем заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Как добавил российский лидер, тема противопоставления отцов и детей не является новой. Он отметил большую мобильность и радикальность молодого поколения. По словам Путина, молодежи кажется, что любые несправедливости «легко решить», и только с возрастом появляется понимание, что это «не так просто».

Именно поэтому нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми и пользоваться их инструментами, применять те же современные средства доведения информации, к примеру социальные сети, подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин поделился с индийскими журналистами своим внутренним правилом. По его словам, он старается делать то, что не имеет права не делать, «несмотря ни на что».

