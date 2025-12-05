ВСУ атаковали российский город

Губернатор Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Пострадал мирный житель, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, в больницу обратился мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона на коммерческий объект в городе Грайвороне.

Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног. Пациент отказался от предложенной госпитализации. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно, уточнил Гладков.

Сейчас данные о последствиях уточняются.

4 декабря сообщалось, что ВСУ атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что над акваторией моря было сбито две воздушные цели. Гражданские объекты в городе повреждений не получили.

