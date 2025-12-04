ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: В Севастополе сбили две воздушные цели

В Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега на Северной стороне», — написал чиновник.

Он призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также оставаться в безопасных местах. По его словам, гражданские объекты в городе не пострадали.

О воздушной тревоге в городе Развожаев сообщил в 13:25 по московскому времени. Тогда других подробностей градоначальник не сообщил.