В одном из южных городов России объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Он опубликовал предупреждающее видео с надписью «внимание» и сигналом опасности. «Внимание всем! Воздушная тревога», — подписал он публикацию.
Других подробностей градоначальник не сообщил.
Telegram-канал, освещающий обстановку на Крымском мосту, о перекрытиях движения на данный момент не сообщал.
В ночь на 4 декабря Вооруженные силы Украины выпустили по России 76 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — 21 — удалось ликвидировать средствам противовоздушной обороны над Крымом. Всего, по данным оборонного ведомства, попыткам атак подверглись 13 регионов страны.