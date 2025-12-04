Реклама

13:33, 4 декабря 2025Россия

В одном из южных городов России объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он опубликовал предупреждающее видео с надписью «внимание» и сигналом опасности. «Внимание всем! Воздушная тревога», — подписал он публикацию.

Других подробностей градоначальник не сообщил.

Telegram-канал, освещающий обстановку на Крымском мосту, о перекрытиях движения на данный момент не сообщал.

В ночь на 4 декабря Вооруженные силы Украины выпустили по России 76 беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов — 21 — удалось ликвидировать средствам противовоздушной обороны над Крымом. Всего, по данным оборонного ведомства, попыткам атак подверглись 13 регионов страны.

