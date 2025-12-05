Путин сравнил индийских журналистов со шпионами

Путин в шутку назвал журналистов India Today работниками спецслужб

Президент России Владимир Путин пошутил над журналистами India Today, которые брали у него интервью. Трансляция беседы велась в эфире телеканала.

После того, как разговор был записан в Кремле, российский лидер отдельно также побеседовал с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга. Корреспондент подытожила, что они три дня «следили» за главой государства и видели, как он погружен в рабочий процесс.

«Кто работал в спецслужбах: я или вы? Вы за мной следите три дня», — иронично высказался президент.

Ранее Владимир Путин пошутил о продолжительности встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам президента РФ, беседа длилась долго, но она была необходима.