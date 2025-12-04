Реклама

22:21, 4 декабря 2025Россия

Путин пошутил о встрече с Уиткоффом

Путин пошутил о продолжительности встречи с Уиткоффом в Москве
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент России Владимир Путин пошутил о пятичасовой встрече со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Глава РФ высказался об этом в интервью телеканалу India Today.

«Она [встреча] и мне надоела уже — пять часов! Но она была необходима», — отметил российский лидер. «Пять часов! Уиткофф и Кушнер?» — переспросили журналисты.

«Да. А я один. Представляете, безобразие какое?» — пошутил Путин.

Ранее президент России объяснил продолжительность переговоров с Уиткоффом и Кушнером. По словам Путина, встреча была продолжительной, так как во время беседы пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений.

