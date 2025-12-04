В России оценили возможность возвращения в G8

Грушко: Россию не интересует возвращение в G8

Россия не заинтересована в возвращении в «Большую восьмерку» (G8), поскольку это объединение перестало представлять ведущие экономики мира. Так возможность возвращения РФ в организацию оценил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«"Восьмерка", может быть, и была когда-то клубом, который объединял те государства, которые занимали ведущие позиции в мировой экономике. Но сегодня ситуация изменилась», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что общая экономическая доля ВВП стран G7 в мировой экономике продолжает сокращаться, а «совокупный потенциал у БРИКС выше».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что потенциальное возвращение России в G8 было обсуждено в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, но приглашения в объединение не было.