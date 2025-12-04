Реклама

Бывший советник Пентагона дал совет Украине насчет мирной сделки

Макгрегор: Украина должна заключить мирную сделку из-за ситуации на фронте
Варвара Кузьмина
Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Украина должна согласиться на мирную сделку из-за проблем на фронте. Об этом в соцсети X написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он назвал абсурдными утверждения о больших потерях российских войск, в то же время указав, что украинские военные вынуждены сдаваться в плен из-за истощения.

«Украинцы сейчас либо сдаются, либо мертвы. (...) Заключите мирное соглашение, глупцы!» — призвал Макгрегор.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Украине «сдерживанием», если глава страны Владимир Зеленский не примет мирный план. Он отметил, что Зеленский «может продолжать воевать», но у Киева нет козырей.

