На НТВ выходит детективный сериал «Васька». Чем он удивит зрителей?

13 октября в 20:00 на НТВ стартует «Васька» — крупная телевизионная премьера сезона. Детективный сериал от создателей хитов «Первый отдел» и «Невский» снимали в Санкт-Петербурге, а Васильевский остров здесь не только место действия, но и отдельный персонаж со своим характером. Зрителей ждут 30 серий о том, как два сильных полковника учатся работать вместе и держать удар, когда на кону справедливость. Подробности — в нашем материале.

Васильевский остров — «Васька», как его по-домашнему называют петербуржцы, — давно живет в собственном ритме: дворы-колодцы соседствуют с новыми кварталами, парадные — с рынками и кафе, а ветер с Невы и Финского залива словно ускоряет каждую сцену. В этом ландшафте работает уголовный розыск Василеостровского района.

Полковник Александр Емелин (Александр Барановский) уже несколько месяцев исполняет обязанности начальника отдела и уверен, что вскоре займет должность официально. После успешной операции коллеги поздравляют его с грядущим повышением. Но вместо триумфа — разочарование: приказом назначают другого.

Руководителем отдела становится полковник Василий Емельянов (Роман Грибков), переведенный из Пскова. Ошибка с фамилиями в управлении оборачивается серьезным конфликтом: Емелин воспринимает «варяга» в штыки, а новый начальник с первых дней берет расследования под свой контроль, выезжает на места преступлений и активно вмешивается в работу группы. Напряжение грозит сорвать работу отдела, но всякий раз двум полковникам приходится договариваться: оба — профессионалы, оба стоят за справедливость.

Петербург, которому веришь

Съемки «Васьки» проходили в Петербурге, главным образом на Васильевском острове. Здесь историческая застройка соседствует с современными кварталами, и именно эта контрастность определила тональность картины.

Александр Барановский подчеркивает, что в основе персонажей лежат реальные прототипы

Он вспоминает, что с некоторыми из них актеры были знакомы лично, а режиссер Генрих Кен «знал их абсолютно точно». По словам артиста, это придает героям убедительности.

Для Барановского работа в Петербурге стала личной историей: для него это город, которому он верит и который верит в него. «"Васька" — это про атмосферу. Это удивительный, не парадный Петербург. Контрастный. Вязкий», — говорит он. И добавляет: «этот остров убеждает быть в команде, настаивает искать единомышленников, иначе может утянуть на дно портовых гаваней».

Актер отмечает, что на площадке царило доверие и взаимная поддержка. Персонажи постепенно «обрастали мясом», и актеры могли позволить себе осторожную импровизацию. «История достаточно жесткая, но и о юморе мы не забываем», — признается он.

Полковник Емельянов: «Васька на Ваське»

Роман Грибков называет своего героя человеком, решившим круто изменить жизнь. Василий Иванович переводится из Пскова в Петербург и возглавляет отдел полиции на острове. Подчиненные быстро придумывают ему прозвище — «Васька на Ваське».

Главный интерес персонажа, по словам актера, — психологические мотивы преступлений. Емельянов как интеллектуал и руководитель ищет не только улики, но и внутренний триггер, толкающий человека на поступок. Именно поэтому Грибков считает сериал не просто полицейским детективом, а криминально-психологической драмой.

Актер вспоминает, что режиссер Генрих Кен позволял артистам проявлять личностные качества в образе

После одной из сцен постановщик даже шутливо назвал Грибкова «человеком-скалой» — за твердость и принципиальность в кадре.

На съемках ему довелось работать как с давними коллегами, так и с новыми партнерами. В одной из серий появился его старший сын Степан, сыгравший подозреваемого в убийстве. «Коллеги удивлялись, как нашли такого похожего на меня молодого актера», — улыбается артист.

Семейная драма Екатерины

Анна Лутцева исполнила роль жены Емельянова — Екатерины. Эта история, по словам актрисы, может показаться зрительницам знакомой. Когда-то счастливый брак треснул из-за отсутствия внимания и нежелания слушать друг друга. В итоге Екатерина проходит путь становления сильной, самодостаточной и реализованной в профессии женщины.

Лутцева признается, что многое привнесла в роль из личного опыта. Она рассматривала героиню как возможность прожить и исправить то, что не удалось в реальности. «Самое сложное, как правило, в самом простом — прожить в кадре мгновение и через него передать личный эмоциональный опыт... В нашей тишине между дублями рождалась жизнь», — объясняет актриса.

Экшен и лирика Васильевского острова

Хотя «Васька» — в первую очередь история характеров, экшена в сериале немало. Погони, задержания, перестрелки — все это снимали в центре Петербурга, что требовало особой точности.

Грибков вспоминает необычный эпизод: гонку на электросамокатах вместе с экранной дочерью. Сцену снимали без дублеров: актер лавировал между пешеходами, резко тормозил, извинялся и снова мчался дальше. Финальная реплика дочери «Знаешь, папа, а мама ездит лучше, чем ты!» стала ироничным акцентом всей сцены.

Особая задача стояла перед художниками и операторской группой: показать остров во всем многообразии

В кадре появляются и старые корпуса, и здания 1980-х, и новые кварталы. Много воды и воздуха: Нева и Финский залив становятся естественными декорациями, а солнце над гранитными набережными — частью драматургии.

Замысел и команда

Генрих Кен отмечает, что «Васька» — его давняя мечта. «Название пришло сразу. Это и место действия, и имя одного из главных героев», — говорит режиссер. По его словам, сериал отличается достоверностью и правдивыми образами современников.

Он признается, что психологические сцены требовали особой подготовки, а экшен осложнялся ограниченными локациями. «Автомобильные погони, взрывы и перестрелки мы снимали в центре города, а там всегда есть свои нюансы. Но по итогу у нас все получилось», — добавляет постановщик.

За визуальную составляющую сериала отвечали операторы Станислав Михайлов и Вячеслав Крылов, пространство создавали художники Виталий Сащиков и Георгий Мичри, сценарий писали Антон Зинченко, Василий Смирнов, Александр Самойлов и Дмитрий Дашко. Продюсеры проекта — Тимур Вайнштейн, Вадим Островский, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Хроника острова и людей

«Васька» продолжает традицию больших полицейских историй НТВ. Здесь важны не только оперативные сводки, но и личные выборы героев, цена их принципов и отношений.

Кен подчеркивает: большинство серий снято именно на Васильевском острове и зрители увидят «живой Петербург» со всеми его контрастами. Поэтому «Васька» — это одновременно и полицейский сериал, и хроника города, где старое и новое уживаются в одном кадре, а ветер с воды диктует собственный ритм.

Премьера детектива «Васька» состоится 13 октября в 20:00 на НТВ.

