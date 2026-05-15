14:15, 15 мая 2026

В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники для нужд госзаказчиков
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при закупках вычислительной техники для нужд государственных заказчиков. Как уточнили в пресс-службе ведомства, признанные нарушившими законодательство организации заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на электронных аукционах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники, а также на поставку услуг по предоставлению лицензий на программное обеспечение.

Отмечается, что три ООО отказались от конкурентной борьбы, раз за разом снижая по минимуму начальную максимальную цену контракта, в результате чего сговор коснулся закупок с ценами более чем на 236 миллионов рублей.

Установлены в том числе аффилированность учредителей и устойчивые финансово-хозяйственные взаимоотношения между участниками обнаруженного антимонопольщиками картеля, сообщили в ФАС. Теперь нарушителям грозят оборотные штрафы, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАС также выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 миллиарда рублей в рамках торгов, которые проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

