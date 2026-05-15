В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники для нужд госзаказчиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при закупках вычислительной техники для нужд государственных заказчиков. Как уточнили в пресс-службе ведомства, признанные нарушившими законодательство организации заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на электронных аукционах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники, а также на поставку услуг по предоставлению лицензий на программное обеспечение.

Отмечается, что три ООО отказались от конкурентной борьбы, раз за разом снижая по минимуму начальную максимальную цену контракта, в результате чего сговор коснулся закупок с ценами более чем на 236 миллионов рублей.

Установлены в том числе аффилированность учредителей и устойчивые финансово-хозяйственные взаимоотношения между участниками обнаруженного антимонопольщиками картеля, сообщили в ФАС. Теперь нарушителям грозят оборотные штрафы, а материалы дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАС также выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 миллиарда рублей в рамках торгов, которые проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.