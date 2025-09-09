Экономика
11:12, 9 сентября 2025Экономика

Выявлен картель участвующих в создании инфраструктуры для БАМа и Транссиба

ФАС выявила картель в сфере электрификации железных дорог на 5,6 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении четырех российских ООО в связи с выявлением
признаков картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагаемые участники картеля подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку стройматериалов, кабельно-проводниковой и другой необходимой для работ в указанной сфере продукции.

«Торги проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», — говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с российским Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее в ФАС заявили, что с начала года картельные сговоры были выявлены во всех без исключения российских регионах. К началу августа по фактам нарушающих рыночную конкуренцию недобросовестных соглашений в общей сложности успели возбудить 158 антимонопольных дел.

