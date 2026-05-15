14:04, 15 мая 2026Путешествия

Названы самые влюбленные в Россию иностранцы

Китайцы, турки и саудиты чаще других иностранцев стали посещать Россию
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Adam Yee / Shutterstock / Fotodom

Названы самые влюбленные в Россию иностранцы — китайцы, турки и саудиты: они стали чаще других посещать страну в 2026 году. Об этом пишет Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.

Выяснилось, что в первом квартале 2026 года в Россию въехали 3,3 миллиона иностранных туристов, что 7,7 процента меньше, чем в аналогичный период 2025 года. При этом 293,1 тысяча из них въехала в страну с туристическими целями, это число на 28 процентов больше прошлогоднего уровня.

«Ваши женщины самые красивые на планете». Почему иностранные туристы так любят Россию и какие русские традиции их шокируют?
4 мая 2026
4 мая 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026
14 мая 2026

В топ стран с наибольшим турпотоком в Россию вошли Китай, Турция, Саудовская Аравия, Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Число поездок из Китая увеличилось на 44,4 процента — до 154,2 тысячи. Турция подросла на 28 процентов, Саудовская Аравия на 49,7 процента, Индия — на 55,9 процента. «Падение идет лишь по Арабским Эмиратам в связи с нестабильной ситуацией в этом регионе», — пояснил председатель наблюдательного совета проекта Visit Russia, цифрового сервиса для иностранных туристов, Алексей Цыганов.

Ранее французский блогер Маттео Синета приехал в Дагестан, чтобы стать мужественнее. По приезде он сразу же побрился налысо и начал проводить время на тренировках и спаррингах с местными борцами.

