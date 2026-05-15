Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

Волк: В Москве вскрыта схема обналичивания маткапитала через фиктивные уроки

В Москве вскрылась криминальная схема обналичивания материнского капитала, причинившая ущерб российской казне в 50 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны шесть участников преступной группы. Им предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат. На оперативном видео лидер группировки — ранее судимый мужчина — дал признательные показания.

На кадрах задержанный говорит, что давал фиктивные уроки. Женщина признается, что на ее имя была открыта подставная фирма.

По данным МВД, на безработных граждан с финансовыми проблемами оформлялся статус индивидуальных предпринимателей, которые якобы оказывали образовательные услуги. Родителям выдавали подложные документы для предоставления в отделения Фонда пенсионного и социального страхования России, что позволяло перевести средства из казны на счета подозреваемых.

Таким образом, было похищено свыше 50 миллионов рублей, а доход аферистов составил порядка 35 миллионов рублей.

Ранее Находкинский городской суд приговорил местную жительницу к 8,5 года лишения свободы за обман 950 человек на 213 миллионов рублей.