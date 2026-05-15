Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 15 мая 2026Силовые структуры

Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

Волк: В Москве вскрыта схема обналичивания маткапитала через фиктивные уроки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве вскрылась криминальная схема обналичивания материнского капитала, причинившая ущерб российской казне в 50 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны шесть участников преступной группы. Им предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат. На оперативном видео лидер группировки — ранее судимый мужчина — дал признательные показания.

На кадрах задержанный говорит, что давал фиктивные уроки. Женщина признается, что на ее имя была открыта подставная фирма.

По данным МВД, на безработных граждан с финансовыми проблемами оформлялся статус индивидуальных предпринимателей, которые якобы оказывали образовательные услуги. Родителям выдавали подложные документы для предоставления в отделения Фонда пенсионного и социального страхования России, что позволяло перевести средства из казны на счета подозреваемых.

Таким образом, было похищено свыше 50 миллионов рублей, а доход аферистов составил порядка 35 миллионов рублей.

Ранее Находкинский городской суд приговорил местную жительницу к 8,5 года лишения свободы за обман 950 человек на 213 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

    Жители российского города пожаловались на три дня без воды

    Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

    Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

    В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

    Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

    Путин оценил уровень безработицы в России

    Итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина оценили

    Украина вернула из плена воевавших в Мариуполе бойцов «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok