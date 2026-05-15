Итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина оценили

Политолог Мезюхо: Трампу не удалось разговаривать с Си Цзиньпином на языке силы

Договоренности США с Китаем стали возможны только благодаря компромиссам со стороны американского президента Дональда Трампа, заявил политолог Иван Мезюхо. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп завершил официальный визит в Китай.

«Договоренности Соединенных Штатов Америки с Китайской Народной Республикой стали возможны лишь благодаря компромиссам со стороны американского лидера. Дональду Трампу пришлось изменить свою риторику от конфронтационной к более менее конструктивной в отношениях со своим коллегой Си Цзиньпином», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, высшее политическое руководство КНР осознает, что Трамп в любой может вернуться к жесткой внешнеполитической риторике в отношении Пекина. Таким образом, прошлые торговые войны, которые были начаты США в отношении Китая, могут возобновиться в любой момент.

«Как бы ни пытался представить Дональд Трамп данный визит, как грандиозный успех, его политические оппоненты осознают и говорят открыто, что торговая война, которую начал он на заре своего второго президентства в отношении КНР, фактически проиграна. Вашингтону не удалось покорить Пекин, а Пекин в свойственной себе манере, не используя жесткий язык вражды, отстоял свои экономические интересы в контактах с США», — подчеркнул Мезюхо.

В Китае Трампу были оказаны почести, согласно традициям китайской дипломатии и гостеприимства. Однако по итогам этого визита можно говорить о том, что Трампу не удалось разговаривать с Си Цзиньпином на языке силы, конфронтации и агрессии, отметил он.

«Таким образом, мир увидел силу и мощь Китайской Народной Республики», — добавил Мезюхо.

14 мая завершился первый день переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Второй раунд состоялся утром 15 мая.

По завершении первого дня переговоров Трампу и Си на ужин подали омаров в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, утку по-пекински и тушеные сезонные овощи. Также в меню были представлены лосось в горчичном соусе, приготовленный на медленном огне, булочка со свининой и выпечка в форме ракушки.

Хозяин Белого дома описал прошедшие переговоры словом «отлично».