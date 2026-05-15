Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

Певица Наташа Королева привезла сестре в США препарат для похудения «Седжаро»

Певица Наташа Королева привезла живущей в США сестре Ирине Осауленко российский препарат для похудения. Посты появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка на размещенных кадрах продемонстрировала, как передает 57-летней родственнице отечественное лекарство «Седжаро», которое используется для лечения диабета второго типа и ожирения. «Это лучшее средство для похудения сейчас. Я тебе еще привезу, если все будет хорошо», — заявила исполнительница.

Известно, что ранее Королева сама сменила аналог «Оземпика» «Семавик» на упомянутый препарат.

В марте сообщалось, что Наташа Королева решила похудеть на аналоге «Оземпика» после слов мужа о ее весе.

