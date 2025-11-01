В России появились часы с eSIM. Как они помогут в путешествиях и на работе?

Как они помогут в путешествиях и на работе?

Ретейлеры показали часы с зарядкой до 11 дней

Вы когда-нибудь искали подарок для человека, у которого все есть? Новый гаджет от HUAWEI — как раз подходящее решение на этот случай. Смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 объединяют приятный классический дизайн, инновационные материалы и уникальный функционал. Его оценят те, кому по душе активный досуг и занятия спортом на открытом воздухе. Особенно много полезных опций найдут в этих часах дайверы. Редакция проверила, насколько заявленные производителем характеристики соответствуют действительности. Разбор новинки от HUAWEI — в тест-драйве от «Ленты.ру».

Глядя на коробку с HUAWEI WATCH Ultimate 2 сложно догадаться, что внутри скрывается электронный девайс. Смарт-часы упакованы как украшение или стильный аксессуар, а внешне напоминают механический хронометр. Этому способствуют массивные заводные головки, которые помогают управлять гаджетом. Если выбрать «аналоговый» циферблат, получатся классические часы, которые будут уместны в любой ситуации.

Фото: Павел Ткачук

HUAWEI WATCH Ultimate 2 достаточно массивны: диаметр составляет почти пять сантиметров, а толщина — 1,3 сантиметра. Они выглядят брутально и в черном, и в серебристо-голубом варианте исполнения. Мы выбрали на обзор вторую версию: она дороже, так как в комплекте идет дополнительный браслет из титана.

Как терминатор

Корпус новых смарт-часов сделан из «жидкого металла», так производитель называет инновационный сплав на основе циркония. Этот материал в 4,5 раза прочнее и в 2,5 раза тверже нержавеющей стали, но при этом легче титана, устойчив к коррозии и выдерживает давление до 20 атмосфер.

Именно эти качества обеспечивают относительно небольшой вес (всего 80,5 грамма) и высокую прочность гаджета.

Дополнительную защиту дают безель (кольцо вокруг циферблата часов), выполненный из нанокристалической керамики, и сапфировое стекло

Заявленная производителем устойчивость к повреждениям стала настоящим вызовом для техноблогеров. Часы уже не раз подвергали испытаниям на прочность и даже замораживали. Мы тоже провели несколько экспериментов и выяснили, что на жидкометаллическом корпусе не остается царапин от плоской отвертки, ножниц и ключей.

Фото: Павел Ткачук

Сонар для дайверов

Watch Ultimate 2 — это первые в мире умные часы, которые выдерживают давление воды на глубине 150 метров и при этом обладают аудио-функциями на земле.

Революционной особенностью этих часов стала система подводной связи, работающая через сонар

Компактный гидролокационный модуль позволяет передавать предустановленные сообщения и эмодзи в радиусе 30 мметров под водой, а сигнал SOS — на расстояние до 60 метров. Так что жесты и световые сигналы для общения с напарниками по дайвингу можно оставить в прошлом.

Испытания в бассейне показали, что при погружении на 1,2 метра часы автоматически переходят в режим дайвинга и начинают отсчитывать глубину и продолжительность погружения. Параметры автозапуска можно настроить.

Часы позволяют заранее выбрать режим тренировки: например, технический дайвинг, фридайвинг, рекреационный дайвинг и просто дайвинг. Каждый режим поддерживает настройку параметров (тип воды, вид смеси для дыхания) и мониторинг данных о погружении в режиме реального времени.

Под водой пользователь будет своевременно получать инструкции для совершения остановок безопасности (они нужны, чтобы дать организму возможность приспособиться к изменению глубины). Эту функцию испытать в бассейне, конечно, не получилось, но в реальной жизни она будет очень полезна. Дайверам больше не придется рассчитывать глубину и продолжительность остановок самостоятельно. Гаджет все сделает точнее, напомнит и поможет сохранить здоровье.

В режиме технического дайвинга часы оценивают показатели OT+3 (кислородная токсичность+3) и OD+5 (операционная глубина+5). Это повышает безопасность тренировок и обеспечивает более серьезный подход к погружениям.

Фото: Павел Ткачук

Часы вовремя напомнят, что необходимо подниматься на поверхность. Также они поддерживают режим тренировки апноэ и теста апноэ — это упражнения на задержку дыхания, которые выполняют дайверы.

В лесу и в городе

Watch Ultimate 2 будут полезные не только в подводном плавании. Для путешественников предусмотрен режим Expedition с поддержкой офлайн карт и точного позиционирования благодаря системе HUAWEI Sunflower GNSS. Этот режим удалось опробовать в столичном Измайловском парке. Часы правильно фиксировали наши перемещения, адекватно отражали местность и помогли выбрать маршрут.

Гаджет хорошо показал себя не только на просторе, но и в городе, во время пробежки среди высоких зданий.

Часы практически не теряли сигнал, в отличии от модели другого бренда, которая «бежала» рядом. Отслеживаемый маршрут на экране полностью совпал с фактическим. При этом «медицинский» функционал гаджета оказался на высоте.

Фото: Павел Ткачук

Для здоровья

Новые смарт-часы от HUAWEI — это настоящая мини-лаборатория, которая позволяет собрать много данных о состоянии пользователя. Между двумя заводными головками справа на корпусе удобно расположен мультисенсор X-TAP. С его помощью гаджет может считывать показания через кончик пальца. Это дополняет возможности датчиков на запястье и повышает точность измерений.

На кончиках пальцев располагается много сосудов, кроме того, изменениям не мешают волосы, татуировки, тон кожи или положение гаджета на запястье. Качество сигнала будет значительно выше. Палец нужно прижать к датчику на 10 секунд, результат будет виден сразу же.

Смарт-часы мониторят значения пульса и сердечного ритма, содержание кислорода в крови, температуру кожи, уровень стресса и снимают электрокардиограмму. Считают шаги, калории и пройденные километры. Измерения позволяют оценить качество сна и определить апноэ. Результаты ночного мониторинга стали сюрпризом для испытателя: оказалось, что непроизвольная задержка дыхания происходит несколько раз за ночь, и это повод показаться врачу.

Фото: Павел Ткачук

Можно звонить

Одной из самых удобных функций оказалась поддержка собственной eSIM. С помощью смарт-часов можно совершать вызовы без использования телефона. Чтобы обеспечить высокое качество звука, HUAWEI использует технологию шумоподавления на базе искусственного интеллекта.

Звуковые опции у Watch Ultimate 2 совсем не так просты, как кажется на первый взгляд. Ведь мы говорим о водонепроницаемых часах. Микрофон имеет многослойную структуру, что позволяет часам сохранять свои свойства в условиях высокого давления под водой и при этом хорошо улавливать звук на суше.

Фото: Павел Ткачук

Ярко и долго

Большим плюсом новых смарт-часов от HUAWEI является яркий полуторадюймовый AMOLED-дисплей, на котором все видно даже под прямыми солнечными лучами. Это выгодно выделяет гаджет в сравнении с большинством других часов и смартфонов. Максимальная яркость составляет 3 500 нит. В сочетание с большим разрешением экрана и ультратонкими рамками Watch Ultimate 2 выглядят очень эффектно.

Производитель обещает, что устройство будет держать заряд до 11 дней при минимальном и до шести при частом использовании

Мы тестировали часы три дня, и после наших экспериментов в них оставалось более 60 процентов заряда.

Характеристики

Смарт-часы совместимы с операционными системами Android 8.0, , iOS 13 и выше.

Они имеют широкий набор сенсоров: акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр, датчик освещенности, температуры и глубины.

Использует системы навигации BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС.

Фото: Павел Ткачук

Вывод

HUAWEI удалось создать гаджет, который цепляет. В этих часах высокие технологии и уникальные функции вызывают у пользователя максимум приятных эмоций.

Часы однозначно подойдут спортсменам и дайверам. Причем стоит попробовать раз и погружаться без них уже не захочется.

Однако больше всего Watch Ultimate 2 подойдут трудоголикам. Проводя большую часть в офисе, за решением сложных задач и на деловых встречах, очень приятно сознавать, что твои свобода, экстрим и путешествия всегда с тобой. Стоит только пошевелить запястьем.

Эти часы станут надежным помощником в повседневной жизни и в приключениях, постоянным напоминанием о том, ради чего стоит жить.