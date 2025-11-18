Смартфон HUAWEI nova 14i работает два дня без подзарядки. Как это получилось?

В смартфон HUAWEI nova 14i добавили батарею на 7000 мА·ч

Смартфоны линейки HUAWEI nova когда-то задумывались как молодежная серия — легкая, модная и не пугающая ценой. Но с годами эта «молодость» превратилась в философию — баланс между стилем и практичностью, между внешним блеском и реальным удобством. Новый HUAWEI nova 14i развивает ту же идею. Он большой, но не громоздкий, мощный, но не навязчивый, и, главное, по заявлению производителя, живет настолько долго, что начинаешь забывать, где лежит зарядка. В редакции «Ленты.ру» проверили, как гаджет ведет себя в реальной жизни.

Баланс без фанатизма

Пока одни бренды соревнуются за миллисекунды в бенчмарках, nova 14i выглядит как попытка сделать просто удобный смартфон. В нем нет стремления быть «самым» — зато есть ощущение, что все на своих местах.

Почти семидюймовый экран, батарея на 7000 миллиампер-часов, фирменное «звездное кольцо» камеры и свежая оболочка EMUI 14.2 — набор, который делает повседневные дела проще

И если предыдущие поколения серии nova Y запомнились красивыми корпусами, то здесь добавилось главное — автономность, которая ощущается не как параметр, а как свобода, возможность не думать о зарядке.

Фото: Павел Ткачук

Дизайн с орбитой

HUAWEI не первый год использует круглые модули камер, но в nova 14i фирменное «звездное кольцо» выглядит особенно уравновешенно: симметричный блок, тонкое золотистое обрамление и гладкая задняя панель. В руках телефон ощущается солидно, но не громоздко — толщина корпуса 8,9 миллиметра, и это при аккумуляторе, который по емкости ближе к планшетному.

В России модель представлена в двух цветах — черном и голубом кристалле

Первый — классика, без глянца и бликов, второй дает легкий перламутровый отблеск, будто свет рассеивается сквозь лед. Не броско, но красиво.

На солнце корпус не собирает отпечатков, а матовая спинка не скользит даже без чехла. В целом nova 14i ощущается более «дорогим», чем стоит в рознице — редкое свойство для смартфона среднего класса.

Фото: Павел Ткачук

Зарядка как опция

Главная сила nova 14i — его аккумулятор на 7000 миллиампер-часов. В HUAWEI подчеркивают, что это двухэлементная батарея с защитой от перегрева и утечки тока. То есть телефон безопасно заряжается и работает дольше обычного.

По данным производителя, nova 14i способен выдержать до 26 часов видео, до 31 часа музыки и до 60 часов серфинга

На практике у нас вышло чуть меньше, но все равно впечатляюще. Два дня активного использования — социальные сети, звонки, навигация, фото, видео — уровень батареи совсем не заставляет волноваться.

При этом корпус остался тонким и не грелся при длительной работе. Это один из самых выносливых смартфонов в своем сегменте, гаджет — без привычного конфликта между дизайном и автономностью.

Фото: Павел Ткачук

Большой экран без утомления

Экран здесь действительно огромный — 6,95 дюйма. Почти планшет. Но за счет узких рамок и вытянутых пропорций устройство не кажется «лопатой». Разрешение Full HD+, частота обновления 90 герц, отклик сенсора — 270 герц.

Лента новостей прокручивается без рывков, видео плавное, а касания обрабатываются моментально. HUAWEI добавила алгоритмы точности касаний, и даже если телефон используется одной рукой, промахов по кнопкам почти не бывает.

Экран выполнен по технологии LCD, но с хорошей яркостью и естественными цветами

Без кислотности OLED-панелей, зато комфортно для глаз. При ярком солнечном свете экран остается разборчивым — можно спокойно смотреть видео или работать с текстом на улице.

HUAWEI nova 14i — редкий пример большого экрана, который не утомляет глаза. Для чтения, монтажа коротких роликов или просто прокрастинации в видеосервисах — отличный формат.

Фото: Павел Ткачук

Кнопка думает за вас

Отдельное внимание — кнопке X. Эта на первый взгляд обычная клавиша на боку открывает быстрый доступ к избранным приложениям. Одно касание — и на экране появляются виджеты тех сервисов, к которым чаще всего обращаешься.

Можно настроить двойное нажатие или удержание — для фонарика, камеры или экстренного вызова. Идея напоминает Action Button у iPhone 15 Pro, только проще и понятнее

После пары дней использования начинаешь ловить себя на мысли: «Почему так не сделали раньше?» Особенно удобно, если часто переключаешься между навигацией, заметками и камерой — меньше лишних движений, больше скорости.

Фото: Павел Ткачук

Память большая и быстрая

В nova 14i — 256 гигабайт встроенной памяти. Это не маркетинговая опция, а стандарт: в базовой комплектации уже получаешь пространство, которого хватит надолго.

Производитель уверяет, что сюда можно уместить 340 серий сериалов, 22 тысячи песен или сотню фильмов.

На практике — это просто ощущение свободы, можно снимать, скачивать и хранить без привычного «освободите место»

Для молодежной аудитории, у которой в телефоне вся жизнь — музыка, переписки, видео, игры, — это одно из ключевых преимуществ. Отметим, что память не только большая, но и быстрая, интерфейс не подвисает даже при работе с тяжелыми файлами.

Фото: Павел Ткачук

Камеры без показного глянца

Основная камера nova 14i получила сенсор 50 мегапикселей f/1.8 и поддержку технологии объединения пикселей «4 в 1». Вторая камера отвечает за глубину, фронталка — 8 мегапикселей.

Формально это базовый набор, но алгоритмы делают свое дело

Портреты выглядят естественно: искусственный интеллект корректирует освещение и тон кожи, не превращая лица в фарфоровые. Режим HDR помогает при съемке на солнце, а ночной Super Night 2.0 уверенно вытягивает детали в полумраке.

Сверхширика нет — смартфон делает ставку на главный модуль, со съемкой повседневных сцен основной объектив вполне справляется. В видео помогает электронная стабилизация изображения (EIS) — картинка не дрожит даже при ходьбе.

Этот смартфон снимает не «для лайков» в социальных сетях, а по-человечески, фото выглядят реалистично.

Фото: Павел Ткачук

EMUI 14.2: нюансы работы новой версии

Свежая версия оболочки EMUI 14.2 добавила новому смартфону несколько приятных трюков.

Во-первых, — виджеты-службы: можно вывести погоду, шаги, расписание или музыку прямо на рабочий экран и группировать их «стопками».

Во-вторых, — анимированные эмодзи-обои, которые реагируют на разблокировку. Не жизненно необходимо, но добавляет веселья.

Более серьезная часть — «Центр конфиденциальности» и «Центр защиты»

Система теперь подробно показывает, какие приложения обращаются к вашим данным, и дает советы по безопасности. Есть также виджет, который отображает текущий статус защиты устройства.

А еще в nova 14i предусмотрен режим для пожилых пользователей: увеличенный масштаб, оптимизация сенсорного отклика. Заметим, что функция полезная не только для пенсионеров, многим просто удобнее использовать крупные шрифты и кнопки.