Россиянам рассказали о новых возможностях для накоплений. Что нужно успеть до Нового года?

Сегодня у россиян есть реальная возможность перевести свои средства накопительной пенсии в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это позволит лучше контролировать деньги и даже забрать их до официального выхода на пенсию. Как это работает, мы рассмотрели на примере программы в СберНПФ. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Программа долгосрочных сбережений стартовала в начале 2024 года. Это уникальный для российского рынка инструмент, который позволяет накопить на прибавку к пенсии, покупку жилья, обучение детей и другие важные цели. Участники программы могут откладывать деньги понемногу, получать потенциальный инвестиционный доход, софинансирование от государства и налоговые льготы.

Одновременно с запуском программы у россиян появилась возможность переводить в нее средства накопительной пенсии — то есть «активировать» эти средства и более гибко распоряжаться ими.

Что такое накопительная пенсия

Средства накопительной пенсии — это средства, которые постепенно собирались на персональном пенсионном счете работника с 2002 по 2013 год. Они предназначены для доплаты к страховой пенсии. В 2014 году отчисления на формирование средств накопительной пенсии были заморожены: новые взносы перестали поступать, но проценты от инвестирования уже сформировавшейся суммы все эти годы продолжают начисляться. Средства накопительной пенсии хранятся в Социальном фонде России или в одном из негосударственных пенсионных фондов.

Выплаты средств накопительной пенсии можно получить по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — при соблюдении условий для назначения страховой пенсии.

Ежемесячная сумма выплаты средств накопительной пенсии рассчитывается путем деления суммы средств пенсионных накоплений на количество месяцев выплаты накопительной пенсии. Если расчетная ежемесячная выплата составляет менее 1525 рублей (это 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации), то вся накопленная сумма выплачивается единовременно.

Если сумма больше — назначают ежемесячную доплату к пенсии на 22,5 года

При таких условиях выгоднее перевести замороженные средства накопительной пенсии в ПДС. «С начала запуска программы 778 тысяч россиян уже воспользовались этой возможностью и заявили к переводу в ПДС в СберНПФ 138,6 миллиарда рублей. Только в 2025 году такое решение приняли 444,7 тысячи человек. На перевод заявлено 67,7 миллиарда рублей. Эти деньги поступят на личные ПДС-счета клиентов СберНПФ уже в марте 2026 года», — рассказала «Ленте.ру» генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова.

Зачем переводить средства накопительной пенсии в ПДС

Перевод средств накопительной пенсии в ПДС позволяет получить более гибкие условия выплаты средств. Например, в ПДС средства можно получить спустя 15 лет участия в программе или при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В особых жизненных ситуациях (в случае необходимости оплаты дорогостоящего лечения или потери кормильца) средства ПДС можно получить досрочно. Пока средства накопительной пенсии находятся в программе ОПС (обязательного пенсионного страхования), сделать это невозможно.

Есть у ПДС и другие преимущества. Деньги участников программы застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Защита распространяется на личные взносы и доход от их инвестирования на сумму до 2,8 миллиона рублей — это в два раза больше лимита по обычным банковским вкладам. Кроме того, дополнительно застрахованы средства накопительной пенсии, переведенные в ПДС, господдержка и инвестиционный доход на них.

Как перевести средства накопительной пенсии в ПДС

Перевод средств накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений возможен, когда договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) и договор ПДС заключены с одним НПФ.

Если средства накопительной пенсии уже находятся в СберНПФ, то нужно заключить со СберНПФ договор ПДС и подать заявление о переводе средств. Сделать это необходимо до 31 декабря 2025 года. В этом случае деньги поступят на счет ПДС не позднее 2026 года.

Если средства накопительной пенсии в другом негосударственном пенсионном фонде (НПФ) или в Социальном фонде России (СФР), то сначала нужно перевести их в СберНПФ. Для этого необходимо заключить договор об ОПС со СберНПФ и до 30 ноября 2025 года подать в СФР заявление о переходе или досрочном переходе в выбранный негосударственный пенсионный фонд. Заявление в СФР можно подать путем личного обращения или онлайн с помощью мобильного приложения «Госключ». Когда средства накопительной пенсии будут переведены в СберНПФ, нужно будет заключить со СберНПФ договор ПДС и подать заявление на перевод средств накопительной пенсии на счет ПДС.

Но есть один нюанс, который нужно обязательно учесть. Эти деньги работают, и раз в пять лет происходит фиксация инвестиционного дохода.

Важно: фиксация инвестиционного дохода, начисленного на средства накопительной пенсии, осуществляется один раз в пять лет, поэтому переводить средства накопительной пенсии в другой НПФ лучше после фиксации инвестиционного дохода.

Если не следовать этому правилу, незафиксированный инвестдоход можно потерять

Узнать, что происходит с вашим инвестиционным доходом, очень просто. Если средства накопительной пенсии находится в СФР, проверить год фиксации можно через портал «Госуслуги» или во время визита в фонд. Если средства находятся в негосударственном пенсионном фонде, информацию даст сам НПФ.

Существует и более простой путь, который позволяет узнать все о замороженных средствах накопительной пенсии. Уточнить все данные можно прямо сейчас, не выходя из дома. Откройте СберБанк Онлайн. В разделе «Сбережения и пенсии» вы не только увидите детали своей страховой пенсии (ваши баллы и стаж), но и сможете узнать, где именно хранятся средства вашей накопительной пенсии, с какого числа действует договор ОПС и когда вы можете их перевести в другой НПФ без потери инвестиционного дохода.

«Это займет всего несколько минут, но подарит вам ощущение контроля над своим будущим. Когда вы видите все свои ресурсы, планировать становится гораздо проще», — отмечает генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова.

Что дает ПДС

В 2025 году участники программы получили первый инвестиционный доход и софинансирование от государства. Деньги поступили на счета тех, кто заключил договор в 2024 году.

«На личные взносы клиентов СберНПФ в этом году был начислен инвестиционный доход в размере 17,8 процента, а также поступило государственное софинансирование в общем размере 32 миллиарда рублей. Сегодня уже можно смело утверждать, что люди оценили достоинства программы долгосрочных сбережений, они активно пополняют счета ПДС. С начала года клиенты СберНПФ направили в ПДС 101,6 миллиарда рублей собственных средств. Потенциальный инвестдоход и господдержка будут зачислены в следующем году», — рассказала Алла Пальшина, исполнительный директор СберНПФ.

Участникам программы долгосрочных сбережений в СберНПФ доступен вклад «Забота о будущем» с доходностью до 20 процентов годовых. Повышенная ставка начинает действовать при пополнении ПДС на сумму вклада или больше. То есть чтобы открыть вклад под большой процент, нужно столько же положить на ПДС.

Минимальная сумма открытия вклада — 50 тысяч рублей. Оформить его можно в любом отделении Сбера

Кроме того, СберНПФ устраивает специальные розыгрыши. Клиенты, которые перевели средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений в фонде или переведут их до конца этого года, могут выиграть призы. Главный приз составляет 5 миллионов рублей.

А если пополнить ПДС на сумму от 1 тысячи рублей в период до 14 декабря 2025 года, то можно выиграть 1 миллион рублей на отпуск и другие денежные призы.

Таким образом, ПДС помогает средствам накопительной пенсии работать максимально эффективно.

